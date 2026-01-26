Синоптики попереджають про ожеледицю в Україні: коли чекати негоди
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у низці областей України 27 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
27 січня в центральних, більшості північних та південних областей ожеледь. Водночас на дорогах країни, крім півдня, ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошують синоптики.
Нагадаємо, по території України очікується відлига. Попри це, вже на вихідних у деяких областях температура повітря знову знизиться.
Як повідомлялося, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. Очікується стабільно низька температура повітря з нічними морозами та періодичні опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Найбільш інтенсивні снігопади прогнозуються в середині тижня, а на дорогах зберігатиметься ожеледиця.
Коментарі — 0