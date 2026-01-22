Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях

22 січня в західних, північних та південних областях вранці туман

Сьогодні, 22 січня, у низці областей України оголошено підвищений рівень небезпечності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, 22 січня в західних, північних та південних областях вранці туман, видимість 300-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У деяких областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий мапа: meteo.gov.ua

Нагадаємо, 22 січня в Україні хмарно, без опадів. Лише на південному заході країни вдень сніг, на Одещині з дощем. Вночі та вранці в західних та південних областях місцями туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Зауважимо, що в Україні вже з 22 січня прогнозують ослаблення морозів, температура повітря підвищиться на 5-7°. Панування морозного антициклону закінчується.