Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях
фото: glavcom.ua

22 січня в західних, північних  та південних областях вранці туман

Сьогодні, 22 січня, у низці областей України оголошено підвищений рівень небезпечності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, 22 січня в західних, північних  та південних областях вранці туман, видимість 300-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У деяких областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий
У деяких областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий
мапа: meteo.gov.ua

Нагадаємо, 22 січня в Україні хмарно, без опадів. Лише на південному заході країни вдень сніг, на Одещині з дощем. Вночі та вранці в західних та південних областях місцями туман. На дорогах країни подекуди ожеледиця.

Зауважимо, що в Україні вже з 22 січня прогнозують ослаблення морозів, температура повітря підвищиться на 5-7°. Панування морозного антициклону закінчується.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди негода Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп з Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, 28 грудня 2025 року
Мирні переговори. Що треба розуміти українцям
29 грудня, 2025, 09:29
Які послуги з'являться в Дії у 2026 році
«Дія» 2026: що нового очікувати українцям
31 грудня, 2025, 18:27
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
Зеленський уточнив, що документ про гарантії безпеки для України «фактично готовий»
8 сiчня, 14:33
Британский монарх відзначив стійкість українців
Король Чарльз III звернувся до українців та заговорив про мир
16 сiчня, 20:02
Через негоду підрозділи ДСНС працюють у цілодобовому режимі
Негода на заході України: снігопад та ожеледиця паралізували рух (фото, відео)
8 сiчня, 15:15
Eвечері 9 січня у Тегерані відбувся мітинг проти уряду
Україна відреагувала на протести в Ірані
10 сiчня, 19:58
Військового змусили вийти з автовокзалу у Чернівцях
Адміністрація Чернівецького вокзалу відмовила військовому у ночівлі: деталі
14 сiчня, 10:10
Guardian назвав спільний чинник криз в Україні, Гренландії і Венесуелі
Guardian пояснив, що об’єднує Україну, Гренландію і Венесуелу
15 сiчня, 11:33
Справжня перемога України полягає в тому, щоб вона вистояла сьогодні, наголосив Гвідо Крозетто
Міністр оборони Італії заявив, що Україна ніколи не виграє війну
17 сiчня, 17:32

Суспільство

Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях
Синоптики оголосили І рівень небезпеки у деяких областях
Дмитро Кулеба відреагував на хейт соцмереж через вібратори
Дмитро Кулеба відреагував на хейт соцмереж через вібратори
Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році
Стало відомо, скільки українців виїхали та не повернулися в Україну у 2025 році
Поліг під час боїв на околицях Бахмута. Згадаймо Героя України Артема Попова
Поліг під час боїв на околицях Бахмута. Згадаймо Героя України Артема Попова
«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта
«Він був мозком «Укренерго». Колеги розповіли про роль загиблого Олексія Брехта
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції
Міграційні процеси всередині України. Головний демограф пояснила тенденції

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua