В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 6 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні, крім сходу, вночі й південного сходу, невеликий сніг, на заході та південному заході країни з дощем, в Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, вдень і місцями в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях ожеледь. На дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 3-8° морозу (вночі на сході та північному сході країни 10-15° морозу), в західних та більшості південних областей від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті та в Криму 6-11° тепла).

Прогноз погоди на 6 лютого Укргідрометцентр

У п'ятницю, 6 лютого, у Києві хмарно. Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 3-8° морозу, у столиці вночі та вдень 6-8° морозу.

Як відомо, цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними.