Головна Новини
search button user button menu button

В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 6 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях невеликий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні, крім сходу, вночі й південного сходу, невеликий сніг, на заході та південному заході країни з дощем, в Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, вдень і місцями в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях ожеледь. На дорогах, крім крайнього півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура протягом доби 3-8° морозу (вночі на сході та північному сході країни 10-15° морозу), в західних та більшості південних областей від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті та в Криму 6-11° тепла).

Прогноз погоди на 6 лютого
Прогноз погоди на 6 лютого
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 6 лютого, у Києві хмарно. Невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі та вдень 3-8° морозу, у столиці вночі та вдень 6-8° морозу.

Як відомо, цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними. 

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр повітря вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україну накрила нова хвиля арктичного холоду: коли чекати послаблення морозів
Україну накрила нова хвиля арктичного холоду: коли чекати послаблення морозів
1 лютого, 09:50
Прогноз погоди на 30 січня
В Україні похмура погода зі снігом та дощем: прогноз на 30 січня 2026
30 сiчня, 06:00
Енергетики Київщини працюють у посиленому режимі
Масові обриви проводів через негоду: на Київщині тисячі родин без світла
29 сiчня, 16:06
Наприкінці січня та на початку лютого очікується повернення морозів
Синоптикиня Діденко повідомила, коли чекати на послаблення морозів
19 сiчня, 18:24
Манявський водоспад є гідрологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення
Один із найвищих в Україні водоспадів повністю скував лід
11 сiчня, 16:36
В Україні спостерігається ускладнення погодних умов
Україну накрив снігопад: названо найнебезпечніші траси для руху
8 сiчня, 18:15
Прогноз погоди на 8 січня
Негода охопить Україну: сніг, дощ і ожеледиця – погода на 8 січня 2026
8 сiчня, 06:00
Через наближення циклону, в Україні очікується різке погіршення погодних умов
Україну накриють сильні морози та снігопади: уряд розпорядився підготувати техніку та пункти обігріву
7 сiчня, 22:56
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Україну накрили екстремальні погодні умови
6 сiчня, 08:47

Новини

В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
Сьогодні, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
Вчора, 18:32
Глава ОБСЄ після візиту до Києва прибув до Москви
Вчора, 17:56
Трамп заявив, що вважає себе гідним потрапити до раю
Вчора, 17:23
Мокрий сніг та ожеледиця: погода на 5 лютого
Вчора, 05:59
Президент Фінляндії заявив, що ідеологія США суперечить цінностям Європи
4 лютого, 16:19

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua