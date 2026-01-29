Головна Київ Новини
search button user button menu button

Масові обриви проводів через негоду: на Київщині тисячі родин без світла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Масові обриви проводів через негоду: на Київщині тисячі родин без світла
Енергетики Київщини працюють у посиленому режимі
фото: ДТЕК

Найбільше пошкоджень зафіксовано в Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах

Київська область страждає від складних погодних умов, які спричинили аварії на об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, через сильний вітер та опади зафіксовано численні падіння дерев і гілок на лінії електропередач. Це призвело до масових обривів проводів. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на ДТЕК.

За даними «ДТЕК Київські регіональні електромережі», станом на 11:00 знеструмлено понад 24 тисячі домогосподарств. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Енергетики працюють у посиленому режимі. Попри складні погодні умови, ремонтні бригади безперервно ліквідують наслідки стихії, щоб повернути живлення в оселі мешканців. 

Енергетики працюють у посиленому режимі
Енергетики працюють у посиленому режимі
фото: ДТЕК

Водночас в області діють стабілізаційні графіки відключень. Ознайомитися з ними можна на сайті компанії та в чат-боті. В частині Бориспільського та Броварського районах введені екстрені відключення за командою «Укренерго» . 

До слова, Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила про тимчасове скасування у Києві звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси. ДТЕК наголошує, що стабільність системи залежить і від споживачів.

Читайте також:

Теги: Київщина вітер негода Укренерго відключення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київщина: графіки відключення світла 10 січня 2026 року
9 сiчня, 21:33
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Енергетична криза у Хмельницькому: перекриті дороги, погрози гранатою та відповідь обленерго
Енергетична криза у Хмельницькому: перекриті дороги, погрози гранатою та відповідь обленерго
22 сiчня, 11:17
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Як будуть вимикати світло 24 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
23 сiчня, 17:51
Як будуть вимикати світло 2 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 2 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
1 сiчня, 19:46
Сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання електроенергії
Уночі окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах
9 сiчня, 11:30
Комунальники продовжують працювати, щоб подати тепло в будинки, які залишалися без теплопостачання після атаки на столицю 9 січня
Після атаки без тепла залишаються ще 32 будинки: де в Києві найскладніша ситуація
19 сiчня, 08:35
У ресторані тепер можна навіть вночі випити гарячого та підзарядити гаджети
Зігрітися та зарядити телефон уночі: відомий ресторан у центрі Києва змінив режим роботи
23 сiчня, 11:56
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Україну накрила ожеледь
26 сiчня, 20:59

Новини

В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
В Обухові чоловік потрапив під автобус, переходячи дорогу поза «зеброю»
Бізнесмен з Анголи передав Києву та ЗСУ партію генераторів
Бізнесмен з Анголи передав Києву та ЗСУ партію генераторів
Масові обриви проводів через негоду: на Київщині тисячі родин без світла
Масові обриви проводів через негоду: на Київщині тисячі родин без світла
У Києві затримано норвежця, який перебував у міжнародному розшуку
У Києві затримано норвежця, який перебував у міжнародному розшуку
Вигадана ДТП та «син лікаря» на порозі: як пенсіонер дозволив ошукати себе на $15 тис.
Вигадана ДТП та «син лікаря» на порозі: як пенсіонер дозволив ошукати себе на $15 тис.
Прокуратура просить Кличка прибрати несанкціоноване сміттєзвалище на Осокорках
Прокуратура просить Кличка прибрати несанкціоноване сміттєзвалище на Осокорках

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua