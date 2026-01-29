Масові обриви проводів через негоду: на Київщині тисячі родин без світла

Найбільше пошкоджень зафіксовано в Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах

Київська область страждає від складних погодних умов, які спричинили аварії на об'єктах енергетичної інфраструктури. Зокрема, через сильний вітер та опади зафіксовано численні падіння дерев і гілок на лінії електропередач. Це призвело до масових обривів проводів. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на ДТЕК.

За даними «ДТЕК Київські регіональні електромережі», станом на 11:00 знеструмлено понад 24 тисячі домогосподарств. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Бучанському, Обухівському та Вишгородському районах.

Енергетики працюють у посиленому режимі. Попри складні погодні умови, ремонтні бригади безперервно ліквідують наслідки стихії, щоб повернути живлення в оселі мешканців.

Енергетики працюють у посиленому режимі фото: ДТЕК

Водночас в області діють стабілізаційні графіки відключень. Ознайомитися з ними можна на сайті компанії та в чат-боті. В частині Бориспільського та Броварського районах введені екстрені відключення за командою «Укренерго» .

До слова, Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила про тимчасове скасування у Києві звичних графіків стабілізаційних відключень із розподілом на шість черг. Натомість запроваджується нова система – індивідуальні графіки включень для кожної конкретної адреси. ДТЕК наголошує, що стабільність системи залежить і від споживачів.