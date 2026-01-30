В Україні похмура погода зі снігом та дощем: прогноз на 30 січня 2026

На дорогах країни ожеледиця

У п'ятницю, 30 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у північно-західних та більшості північних областей місцями невеликий сніг (на Сумщині вдень помірний сніг); зниження температури протягом доби до 7-12° морозу. На півдні та південному сході країни дощ (на Одещині та Миколаївщині місцями значний); температура вночі та вдень 1-6° тепла, в Криму 7-12°.

На решті території мокрий сніг та дощ, в центральних та Харківській областях ожеледь та налипання мокрого снігу; температура вночі та вдень 0-5° морозу (на Закарпатті без істотних опадів, температура протягом доби

від 1° морозу до 4° тепла).

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця; вночі та вранці у більшості південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями туман.

Вітер північно-східний (на сході та південному сході країни південно- східний), 7-12 м/с, на північному сході вдень місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області та столиці хмарно. Місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області протягом доби до 7-12° морозу; у Києві протягом доби до 9-11° морозу.

До слова, Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. Вже з 1 лютого територію країни накриє потужний арктичний антициклон, який принесе аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок.

Як зазначають рятувальники, пік холодів припаде на період з 1 по 3 лютого 2026 року. ДСНС оголосила ІІІ рівень небезпеки (червоний) для областей, де температурні показники можуть стати загрозою для здоров'я людей та стабільної роботи інфраструктури.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.