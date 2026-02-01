Україну накрила нова хвиля арктичного холоду: коли чекати послаблення морозів

Згідно з попередніми розрахунками метеорологів, тривалого «плюса» найближчим часом чекати не варто

Лютий 2026 року розпочався в Україні з екстремального похолодання. Полярне повітря, що прийшло з північного сходу, спричинило падіння температури до позначок, які синоптики називають критичними для енергосистеми та комунального господарства. Станом на 1 лютого в більшості областей стовпчики термометрів опустилися до -20...-25°C. Про це повідомляє «Главком».

Де найхолодніше сьогодні?

За даними «Укргідрометцентру», арктичний антициклон повністю опанував територію України. Найнижчі показники зафіксовані на півночі та заході країни:

Київ та область: вночі температура сягнула -21...-25°C, вдень не підніметься вище -15°C.

Рівненщина та Житомирщина: місцями зафіксовано -25°C.

Південні області: хоча традиційно там тепліше, навіть в Одесі та Миколаєві вночі вдарило до -12...-15°C.

Опадів сьогодні не очікується, проте на дорогах зберігається сильна ожеледиця, що в поєднанні з низькою температурою робить пересування вкрай небезпечним.

За даними сервісу Sinoptik, пік нинішньої холодної хвилі припаде на період з 1 по 3 лютого. У ці дні нічні температури в північних та східних регіонах можуть стабільно триматися на рівні -24...-28°C.

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що причиною такої «крижаної блокади» став потужний антициклон, який заблокував доступ тепліших атлантичних мас до Східної Європи.

Коли прийде потепління

Згідно з попередніми розрахунками метеорологів, тривалого «плюса» найближчим часом чекати не варто, проте суворі морози почнуть відступати:

Перше послаблення: Очікується 4–5 лютого. Зі сторони заходу та південного заходу почне заходити менш холодне повітря, і нічні температури піднімуться до -10...-15°C.

Відчутне потепління: Більш стабільне підвищення температури прогнозують після 8–10 лютого. Тоді денні показники можуть наблизитися до 0...-3°C.

Південь та Закарпаття: Тут відлига можлива вже в другій половині наступного тижня.

Як відомо, у недлію, 1 лютого, в Україні прогнозується холодна погода та морози до -20 градусів.