Україну накрила нова хвиля арктичного холоду: коли чекати послаблення морозів
Згідно з попередніми розрахунками метеорологів, тривалого «плюса» найближчим часом чекати не варто
Лютий 2026 року розпочався в Україні з екстремального похолодання. Полярне повітря, що прийшло з північного сходу, спричинило падіння температури до позначок, які синоптики називають критичними для енергосистеми та комунального господарства. Станом на 1 лютого в більшості областей стовпчики термометрів опустилися до -20...-25°C. Про це повідомляє «Главком».
Де найхолодніше сьогодні?
За даними «Укргідрометцентру», арктичний антициклон повністю опанував територію України. Найнижчі показники зафіксовані на півночі та заході країни:
- Київ та область: вночі температура сягнула -21...-25°C, вдень не підніметься вище -15°C.
- Рівненщина та Житомирщина: місцями зафіксовано -25°C.
- Південні області: хоча традиційно там тепліше, навіть в Одесі та Миколаєві вночі вдарило до -12...-15°C.
Опадів сьогодні не очікується, проте на дорогах зберігається сильна ожеледиця, що в поєднанні з низькою температурою робить пересування вкрай небезпечним.
За даними сервісу Sinoptik, пік нинішньої холодної хвилі припаде на період з 1 по 3 лютого. У ці дні нічні температури в північних та східних регіонах можуть стабільно триматися на рівні -24...-28°C.
Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що причиною такої «крижаної блокади» став потужний антициклон, який заблокував доступ тепліших атлантичних мас до Східної Європи.
Коли прийде потепління
Згідно з попередніми розрахунками метеорологів, тривалого «плюса» найближчим часом чекати не варто, проте суворі морози почнуть відступати:
- Перше послаблення: Очікується 4–5 лютого. Зі сторони заходу та південного заходу почне заходити менш холодне повітря, і нічні температури піднімуться до -10...-15°C.
- Відчутне потепління: Більш стабільне підвищення температури прогнозують після 8–10 лютого. Тоді денні показники можуть наблизитися до 0...-3°C.
- Південь та Закарпаття: Тут відлига можлива вже в другій половині наступного тижня.
Як відомо, у недлію, 1 лютого, в Україні прогнозується холодна погода та морози до -20 градусів.
