Один із найвищих в Україні водоспадів повністю скував лід

Висота Манявського водоспаду становить близько 20 метрів

В Івано-Франківській області повністю замерз 20-метровий Манявський водоспад. Як інформує «Главком», фото та відео вкритого кригою водограю поширюють у соціальних мережах відвідувачі та місцеві жителі, зокрема, roma.manyava.

На оприлюднених кадрах видно, як поблизу замерзлого водоспаду фотографуються туристи.

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, у регіоні зберігається морозна погода з мінусовими температурою, вдень – близько -6…-5 °C, а вночі може опускатися ще нижче – до -9 °C.

Манявський водоспад є гідрологічною пам’яткою природи загальнодержавного значення. Він розташований в Українських Карпатах, у масиві Горгани, на південний захід від села Манява в Івано-Франківській області.

Висота водоспаду становить близько 20 метрів, що робить його одним із найвищих у Карпатах та в Україні. Біля підніжжя водоспаду утворилася невелика природна водойма з чистою гірською водою.

Як відомо, в Україні найближчої доби збережеться морозна та вітряна погода, місцями зі снігом, ожеледицею і штормовими поривами вітру. Водночас уже з середини січня можливе поступове потепління.

Нагадаємо, складні погодні умови зберігаються по всій країні. У більшості регіонів – сніг, місцями хуртовини та ожеледиця. Дорожні служби працюють у посиленому режимі.

Як повідомлялося, в Україні й надалі очікуються сніг та мокрий сніг, однак інтенсивність опадів загалом зменшиться. Погода буде вітряною, а температура повітря знизиться.

До слова, Кабінет міністрів доручив Міністерству освіти та науки разом з іншими органами виконавчої влади опрацювати питання про тимчасове припинення освітнього процесу в очному форматі. Через суттєве погіршення погодних умов і зниження температури повітря уряд рекомендує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня 2026 року.