Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 10 серпня

Дощі з грозами накриють всю Україну

Попри дощі з градом, температура повітря досягатиме спекотних +32 градусів

Погода в Україні у вівторок, 10 серпня, буде похмурою та дощовою. Більшість областей знов опиняться у полоні негоди. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +22 ... +27 градусів.

У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +9 ... +14 градусів, вдень +16 ... +21 градус.

На півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +24 ... +30 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +20 градусів, вдень +25 ... +32 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 10 серпня

На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +22 градуси, вдень +28 ... +33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17 ... +22 градуси, вдень +28 ... +33 градуси.