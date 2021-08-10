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    Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 10 серпня

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    Дощі з грозами накриють всю Україну - Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 10 серпня
    Дощі з грозами накриють всю Україну
    Фото: Главком

    Попри дощі з градом, температура повітря досягатиме спекотних +32 градусів

    Погода в Україні у вівторок, 10 серпня, буде похмурою та дощовою. Більшість областей знов опиняться у полоні негоди. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    На заході України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +11 ... +17 градусів, вдень +22 ... +27 градусів.

    У Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, температура вночі +9 ... +14 градусів, вдень +16 ... +21 градус.

    На півночі України мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, місцями грози, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +14 ... +19 градусів, вдень +24 ... +30 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13 ... +20 градусів, вдень +25 ... +32 градуси.

    Прогноз погоди в Україні на 10 серпня
    Прогноз погоди в Україні на 10 серпня

    На сході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16 ... +22 градуси, вдень +28 ... +33 градуси.

    На півдні України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +17 ... +22 градуси, вдень +28 ... +33 градуси.

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    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер дощ
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    Україну накриють дощі з грозами: прогноз погоди на 10 серпня