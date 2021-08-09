За тиждень у столичних водоймах потонули шестеро осіб

Із початку 2021 року на водних об'єктах Києва загинули понад 50 осіб

Минулого тижня, з 2 по 8 серпня, пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 246 виїздів. З них вогнеборці ліквідували 96 пожеж та 7 аварій. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Для надання допомоги громадянам рятувальні підрозділи задіювалися 25 разів, ще 43 – для допомоги іншим службам столиці. На пожежах протягом тижня травмувалась одна особа.

За тиждень на водних об’єктах Києва загинуло 6 осіб. Всього з початку 2021 року на водних об'єктах Києва врятовано 22 особи (з них 8 дітей) та 51 особа загинула, а саме: на р. Дніпро – 20 осіб, на р. Десенка – 3 особи, на озерах – 24 особи, на інших водоймах міста - 5 осіб.

Протягом тижня в екосистемах міста Києва виникло 2 пожежі на площі 0,055 га. Всього з початку року здійснено 154 виїзди та ліквідовано загоряння на площі 10,445 га, проти 364 виїздів у 2020 році на площі 126,074 га.

Протягом тижня підрозділи гарнізону виїжджали 8 разів для спільного відпрацювання з МВС, СБУ інформації, щодо замінувань та виявлення підозрілих предметів. Всього за 2021 рік здійснено 155 таких виїздів (за аналогічний період 2020 року 178 виїздів).

Як повідомлялося, у минулі вихідні в Києві на озері Радунка втопилася 22-річна дівчина, яка була на третьому місяці вагітності.

5 липня на поручні ескалатора у переході між станціями метро «Театральна» та «Золоті ворота» було виявлено підозрілий предмет. На місці працювали співробітники вибухотехнічної служби, кінологи та слідчо-оперативна група. Під час перевірки будь-яких небезпечних предметів не виявлено.