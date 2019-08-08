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    В Україні оголосили конкурс на посаду мовного омбудсмена

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    В Україні оголосили конкурс на посаду мовного омбудсмена

    Серед вимог до кандидатів – вік не молодше 35 років, вища освіта, володіння державною та англійською мовами, досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови

    Офіс Омбудсмена України оголосив конкурс з добору кандидата на посаду Уповноваженого із захисту державної мови. Про це повідомили у прес-службі Офісу.

    Пояснюється, що згідно з законом «Про забезпечення функціонування української мови як державної» передбачено подання Уповноваженим Верховної Ради з прав людини до Кабінету міністрів України кандидатури на посаду Уповноваженого із захисту державної мови.

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    Серед вимог до кандидатів на посаду Уповноваженого із захисту державної мови – вік не молодше 35 років на день подання, наявність вищої освіти, володіння державною мовою та англійською мовою, досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності із захисту державної мови, високі ділові та моральні якості, відповідний освітній та професійний рівень.

    Документи приймаються до 24 години 30 серпня включно.

    Конкурс відбудеться 4 вересня 2019 року об 11:00.

    Нагадаємо, 16 липня в Україні набув чинності закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної», який, зокрема, передбачає запровадження посади Уповноваженого із захисту державної мови.

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