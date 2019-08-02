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    Думки вголос

    Команда Зеленського сьогодні дбає лише про російську мову

    • Лариса Ніцой

      Письменниця

    • Розсилка
    Команда Зеленського сьогодні дбає лише про російську мову

    Не повторюйте помилку Януковича. Напоретеся на свій же кілок.

    Зе-команда неодноразово говорила, що популяризувати мову треба пряником, а не батогом, не заборонами.

    Чудово! Вперед!

    Однак, на сьогодні я бачу пряник лише для язика.

    Не встигли прийти до влади, нічого ще не зробили з обіцяного (корупція, промисловість, економіка, старі схеми) - суцільні язикові заяви. Язику те, язику се. То йому преференції на сході, наче схід уже наш. То йому канал тб міжнародний, наче всі інші канали лише українською.

    То де ж ваш пряник для МОВИ?

    Зе, повторюю ще раз. Ви зараз в ейфорії. Сліпі і глухі. Так от почуйте. Не повторюйте помилку Януковича. Напоретеся на свій же кілок.

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    Джерело: блог Лариси Ніцой

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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