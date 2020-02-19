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    Відомий спортсмен спалив себе та трьох своїх діток живцем

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    У Брісбені страшною смертю загинули п'ятеро людей - Відомий спортсмен спалив себе та трьох своїх діток живцем
    У Брісбені страшною смертю загинули п'ятеро людей
    колаж The Sun

    Моторошні новини прийшли з Австралії

    Як повідомляє британський таблоїд The Sun, колишня зірка регбі - гравець Національної регбійної ліги (NRL) та ексгравець збірної Нової Зеландії Ровен Бакстер та троє його неповнолітніх дітей (доньки Лейла, Айла та син Трей) загинули внаслідок пожежі в автомобілі в австралійському Брісбені.

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    За словами свідків, з палаючої машини встигла вибігти жінка з криками: «‎Він облив мене бензином».

    Це була колишня дружина регбіста Ханна Бакстер. Її терміново доправили до лікарні Брісбена, де вона перебувала у критичному стані і згодом померла.

    Місцеві джерела стверджують, що чоловік також поранив себе ножем у машині. Поліція поки не з’ясувала обставини пожежі – чи було це вбивство з самогубством чи нещасний випадок.

    Ровен Бакстер за кар’єру грав за такі команди, як «‎Нью Зіланд Ворріорс»‎ та «‎Маунт Альберт Лайонс», а також був гравцем національної збірної Нової Зеландії.

    Після закінчення кар’єри регбіста Ровен працював у фітнес-центрі у Брісбені разом із дружиною. Також відомо, що після розлучення він та Ханна боролися за права опіки над дітьми.

    Австралія пожежна небезпека смерть Нова Зеландія регбі
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