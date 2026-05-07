Повітряна тривога у Києві тривала 14 хвилин

Громадянам можна залишати укриття

О 14:37 столичне небо розірвали сирени повітряної тривоги через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. О 14:51 оголошено відбій тривоги. Небезпека тривала 14 хвилин.

«Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», – повідомляла Київська міська військова адміністрація.

Нагадаємо, в Україні триває 1534-й день повномасштабного вторгнення РФ.