Головна Думки вголос Кирило Сазонов
search button user button menu button
Кирило Сазонов Журналіст, політолог, військовослужбовець

Путін переконує Трампа у перемозі Росії: що стоїть за цією брехнею

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Від реальності не сховається ні Путін, ні Трамп
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Ціна продовження війни стає непосильною для Путіна

Друзі, Путін днями дзвонив Трампу і знову розповідав, як він перемагає. «Бункерний» розповів про стратегічну перевагу окупантів на всіх ділянках фронту. Скрізь володіють ініціативою, скрізь перемагають, а Україна програє, але затягує війну. Не хоче миру.

Таке враження, що ми вже реально в агонії і врятує нас хоча б у жалюгідному вигляді тільки повна капітуляція. Тільки це брехня. Марення в чистому вигляді. Беремо реальність за останній тиждень

Лінія бойового зіткнення зараз практично не змінюється. Занадто дорого обходиться навіть не спроба серйозного прориву, а накопичення військ для такої операції. Реальна зона ураження – понад десять кілометрів від лінії бойового зіткнення. Дійтися до противника вдається лише невеликим групам від трьох до однієї людини. Не всім, далеко не всім.

Просочитися в достатній кількості, щоб закріпитися десь і оголосити ділянку своєю – рідкість. Спроби прорватися відразу групою закінчуються погано для тих, хто проривається. З останніх – піший штурм на схід від Костянтинівки, спроба увірватися в Костянтинівку на джипах і два «походи через трубу» на Сумщині.

Великі втрати й жодного просування. Дронів у нас у готовності більше, ніж на даний момент цілей. Тож мобілізація в Росії чи інші варіанти збільшення штурмових сил – фінал передбачуваний. Основні результати дають удари дронами в ближній і дальній тил. І тут картина така. Окупанти традиційно тероризують Україну ударами по житлових будинках, заправках і цивільних об'єктах. Зі свого боку українські дрони та ракети планомірно знищують російську нафтову галузь. Туапсе та Перм вже стали загальними назвами.

Зі свіжих новин на додачу. Авіаудар по центру Гришино під Покровськом – щонайменше 15 «двосотих» псковських десантників з елітної 76-ї дивізії. Удар по аеродрому Шагол, розташованому в Челябінській області! Знищено три винищувачі Су-57, а також один винищувач-бомбардувальник Су-34. На Крим прилітає щоночі, там постраждали спочатку три, потім ще два військові кораблі. І літак МіГ на аеродромі Бельбек. І мінус два вертольоти в Бєлгородській області в місці дислокації на землі.

Останнє повідомлення – розвідка підготувала і завдала удару по базі кадирівців на Сумщині. Таких втрат у «Ахмата» не було ніколи: 41 – «200», 87 – «300» і понад сто поки вважаються зниклими безвісти. Тільки прямі збитки економіці Росії з початку року від ударів по нафтовій галузі – понад 7 млрд доларів.

Це Путін називає стратегічною перевагою на всьому фронті? Страшно уявити, як у його очах виглядає паритет. Втім, він продовжує наполягати, що СВО йде за планом, тож сумнівів щодо адекватності оцінок уже давно немає. Трамп може вірити словам бункерного і робити вигляд, що вірить. Пропаганда може традиційно розганяти новини про неймовірні успіхи.

Хоча багато російських військових впали у відверте зневіру. Від реальності не сховаєшся. Ніяких успіхів немає і не буде. А ціна продовження війни для Росії стає вже непосильною. І не забуваємо головну причину дзвінка Путіна Трампу. Попросити, щоб Україна не била по них 9 травня. Попроси, Карле! Довгий шлях від «Київ за три дні». І зовсім не в той бік, куди вони планували. І Путін із страшного стає навіть не смішним, а жалюгідним…

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: окупанти пропаганда путін Україна Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Станом на 1 травня між Іраном та США триває перемир'я
Трамп відреагував на нову пропозицію Ірану для припинення війни
Вчора, 22:40
Ситуація на фронті 26 квітня
Лінія фронту станом на 26 квітня 2026. Зведення Генштабу
26 квiтня, 22:28
Українська армія уточнила втрати Росії
Генштаб підтвердив ураження ворожого підприємства «Атлант Аеро» та сторожового корабля
24 квiтня, 13:15
Українці змушені покидати свої домівки через масові обстріли ворога
Херсонщина оголосила обов’язкову евакуацію населення ще у кількох селах
24 квiтня, 12:50
Нафтопровід «Дружба» знову постачає російську нафту до Словаччини
Словаччина почала отримувати російську нафту по «Дружбі»
23 квiтня, 10:17
Перехоплення відбулося в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем
Шведські винищувачі перехопили російські літаки над Балтійським морем
21 квiтня, 12:37
У перспективі кількох років Росія може здійснити обмежену операцію проти Естонії чи Литви
На яку країну може напасти Путін після України: Волкер озвучив свій прогноз
19 квiтня, 15:14
Андрій Єрмак (ліворуч на фото) побував на фронті у статусі адвоката
Єрмак з'їздив на фронт і створив громадську організацію
8 квiтня, 15:59
Удар по Новоросійську
Удар по гаманцю Путіна: Україна перекриває нафтовий кисень
6 квiтня, 08:31

Новини

Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Сьогодні, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
Вчора, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
Вчора, 17:46
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
Вчора, 10:30
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Вчора, 03:37
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
30 квiтня, 20:01

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua