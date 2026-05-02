Путін переконує Трампа у перемозі Росії: що стоїть за цією брехнею

Ціна продовження війни стає непосильною для Путіна

Друзі, Путін днями дзвонив Трампу і знову розповідав, як він перемагає. «Бункерний» розповів про стратегічну перевагу окупантів на всіх ділянках фронту. Скрізь володіють ініціативою, скрізь перемагають, а Україна програє, але затягує війну. Не хоче миру.

Таке враження, що ми вже реально в агонії і врятує нас хоча б у жалюгідному вигляді тільки повна капітуляція. Тільки це брехня. Марення в чистому вигляді. Беремо реальність за останній тиждень

Лінія бойового зіткнення зараз практично не змінюється. Занадто дорого обходиться навіть не спроба серйозного прориву, а накопичення військ для такої операції. Реальна зона ураження – понад десять кілометрів від лінії бойового зіткнення. Дійтися до противника вдається лише невеликим групам від трьох до однієї людини. Не всім, далеко не всім.

Просочитися в достатній кількості, щоб закріпитися десь і оголосити ділянку своєю – рідкість. Спроби прорватися відразу групою закінчуються погано для тих, хто проривається. З останніх – піший штурм на схід від Костянтинівки, спроба увірватися в Костянтинівку на джипах і два «походи через трубу» на Сумщині.

Великі втрати й жодного просування. Дронів у нас у готовності більше, ніж на даний момент цілей. Тож мобілізація в Росії чи інші варіанти збільшення штурмових сил – фінал передбачуваний. Основні результати дають удари дронами в ближній і дальній тил. І тут картина така. Окупанти традиційно тероризують Україну ударами по житлових будинках, заправках і цивільних об'єктах. Зі свого боку українські дрони та ракети планомірно знищують російську нафтову галузь. Туапсе та Перм вже стали загальними назвами.

Зі свіжих новин на додачу. Авіаудар по центру Гришино під Покровськом – щонайменше 15 «двосотих» псковських десантників з елітної 76-ї дивізії. Удар по аеродрому Шагол, розташованому в Челябінській області! Знищено три винищувачі Су-57, а також один винищувач-бомбардувальник Су-34. На Крим прилітає щоночі, там постраждали спочатку три, потім ще два військові кораблі. І літак МіГ на аеродромі Бельбек. І мінус два вертольоти в Бєлгородській області в місці дислокації на землі.

Останнє повідомлення – розвідка підготувала і завдала удару по базі кадирівців на Сумщині. Таких втрат у «Ахмата» не було ніколи: 41 – «200», 87 – «300» і понад сто поки вважаються зниклими безвісти. Тільки прямі збитки економіці Росії з початку року від ударів по нафтовій галузі – понад 7 млрд доларів.

Це Путін називає стратегічною перевагою на всьому фронті? Страшно уявити, як у його очах виглядає паритет. Втім, він продовжує наполягати, що СВО йде за планом, тож сумнівів щодо адекватності оцінок уже давно немає. Трамп може вірити словам бункерного і робити вигляд, що вірить. Пропаганда може традиційно розганяти новини про неймовірні успіхи.

Хоча багато російських військових впали у відверте зневіру. Від реальності не сховаєшся. Ніяких успіхів немає і не буде. А ціна продовження війни для Росії стає вже непосильною. І не забуваємо головну причину дзвінка Путіна Трампу. Попросити, щоб Україна не била по них 9 травня. Попроси, Карле! Довгий шлях від «Київ за три дні». І зовсім не в той бік, куди вони планували. І Путін із страшного стає навіть не смішним, а жалюгідним…