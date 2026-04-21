Єлизавета II та Україна. Підбірка промовистих фото до 100-річчя королеви
Королева Єлизавета II підтримувала Україну з початку великої війни
Сьогодні, 21 квітня виповнюється 100 років від дня народження королеви Єлизавети II. Монархиня була прихильна до України та попри умови політичного нейтралітету підтримала український народ під час війни. З нагоди річниці з дня народження королеви Великої Британії у мережі з'явилися фото монархині, пов'язані з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Diaspora.ua.
Королева Єлизавета II відома своїм прихильним ставленням до України. Проте її цікавість до нашої країни була помітна не лише після початку великої війни в Україні.
Однією з історичних світлин пов’язаних з Єлизаветою II та Україною є кадр з дня її коронації. У 1953 році 2 червня у день коронації королеви Єлизавети II у Великій Британії вулицею міста Редінг пройшлася українська група в національному вбранні та банером із написом «Ukraine».
5 жовтня 1984 року у Манітобі (Канада) відбулося відкриття українського парку «Українське село». На урочистий захід завітала королева Єлизавета II.
У 1977 році під час святкування свого Срібного ювілею Єлизавета II нагородила представника української діаспори у Великій Британії. На фото можна побачити молоду монархиню та поруч із нею її чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького.
У 1982 році королева відвідала Оттаву у Канаді. На заході Єлизавету II привітав український ансамбль «Шумка». Цей колектив мав нагоду двічі виступити перед королевою у 1978 та 1982 роках.
Ще одне яскраве фото з її Величністю, яке пов'язане з Україною, зроблене у Канаді. У серпні 1978 року королева Єлизавета II прибула з візитом у Веґревілі (Альберта, Канада), де її з мером міста зазнімкували на тлі монумента-писанки.
Також є кадр з королевою Великої Британії з Канади. На ній королеву Єлизавету II сфотографували з генералом-губернатором Канади, українцем Реєм (Романом) Гнатишиним. Фото зроблене у 1990-х роках.
До слова, у 2014 році коли Росія окупувала півострів Крим та розпочала воєнні дії на Донбасі, королева Єлизавети II висловила підтримка Україні. «Велика Британія працюватиме задля миру та безпеки на кордонах Європи, а також для стабільних відносин між Росією та Україною на основі поваги національного суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права», – говорила королева.
У 2022 році на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну королева Великої Британії також підтримала українців. Єлизавета II зробила пожертву з особистих коштів комітету надзвичайних ситуацій у Британії, який допомагає українським біженцям.
Нагадаємо, 21 квітня виповнюється 100 років від дня народження королеви Великої Британії Єлизавети II. Монархиня була на престолі 70 років, що зробило її королевою, яка керувала Великою Британією найдовше.
До слова, 6 лютого 1952 року 25-річна Єлизавета стала правлячою королевою Великої Британії. Коронація королеви Єлизавети II відбулася лише через 16 місяців з моменту, як вона перейняла батькові обов'язки. 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні Єлизавету II коронували.
