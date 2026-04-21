Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Єлизавета II та Україна. Підбірка промовистих фото до 100-річчя королеви

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Королеву Єлизавету II вітає український ансамбль «Шумка» у 1982 році в Канаді
фото: Diaspora.ua/Facebook

Королева Єлизавета II підтримувала Україну з початку великої війни   

Сьогодні, 21 квітня виповнюється 100 років від дня народження королеви Єлизавети II. Монархиня була прихильна до України та попри умови політичного нейтралітету підтримала український народ під час війни. З нагоди річниці з дня народження королеви Великої Британії у мережі з'явилися фото монархині, пов'язані з Україною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Diaspora.ua.

Королева Єлизавета II відома своїм прихильним ставленням до України. Проте її цікавість до нашої країни була помітна не лише після початку великої війни в Україні.

Однією з історичних світлин пов’язаних з Єлизаветою II та Україною є кадр з дня її коронації. У 1953 році 2 червня у день коронації королеви Єлизавети II у Великій Британії вулицею міста Редінг пройшлася українська група в національному вбранні та банером із написом «Ukraine».

Українська група йде однією з вулиць Великої Британії в день коронації королеви Єлизавети II
фото: Diaspora.ua/Facebook

5 жовтня 1984 року у Манітобі (Канада) відбулося відкриття українського парку «Українське село». На урочистий захід завітала королева Єлизавета II.

Королева Єлизавета II на відкритті українського парку в Канаді
фото: Diaspora.ua/Facebook

У 1977 році під час святкування свого Срібного ювілею Єлизавета II нагородила представника української діаспори у Великій Британії. На фото можна побачити молоду монархиню та поруч із нею її чоловіка принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Єлизавета II нагороджує представника української діаспори у Великій Британії
фото: Diaspora.ua/Facebook

У 1982 році королева відвідала Оттаву у Канаді. На заході Єлизавету II привітав український ансамбль «Шумка». Цей колектив мав нагоду двічі виступити перед королевою у 1978 та 1982 роках.

Королеву Єлизавету II вітає український ансамбль «Шумка» у 1982 році в Канаді
фото: Diaspora.ua/Facebook

Ще одне яскраве фото з її Величністю, яке пов'язане з Україною, зроблене у Канаді. У серпні 1978 року королева Єлизавета II прибула з візитом у Веґревілі (Альберта, Канада), де її з мером міста зазнімкували на тлі монумента-писанки.

Єлизавета II у 1978 році в Канаді на тлі монумента-писанки
фото: Diaspora.ua/Facebook

Також є кадр з королевою Великої Британії з Канади. На ній королеву Єлизавету II сфотографували з генералом-губернатором Канади, українцем Реєм (Романом) Гнатишиним. Фото зроблене у 1990-х роках.

Королева Єлизавета II з генералом-губернатором Канади, українцем Романом Гнатишиним
фото: Diaspora.ua/Facebook

До слова, у 2014 році коли Росія окупувала півострів Крим та розпочала воєнні дії на Донбасі, королева Єлизавети II висловила підтримка Україні. «Велика Британія працюватиме задля миру та безпеки на кордонах Європи, а також для стабільних відносин між Росією та Україною на основі поваги національного суверенітету, територіальної цілісності та міжнародного права», – говорила королева. 

Королева Єлизавета II посміхається, спостерігаючи за стрижкою овець у Шотландії
фото: Getty Images

У 2022 році на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну королева Великої Британії також підтримала українців. Єлизавета II зробила пожертву з особистих коштів комітету надзвичайних ситуацій у Британії, який допомагає українським біженцям.

Королева Єлизавета II оглядає війська батальйону Королівського полку Шотландії під час візиту до казарм у 2013 році
фото: Getty Images
Принц Філіп та королева Єлизавета II на борту судна «Spirit of Chartwell» під час святкування діамантового ювілею Темзи 3 червня 2012 року в Лондоні
фото: Getty Images

Нагадаємо, 21 квітня виповнюється 100 років від дня народження королеви Великої Британії Єлизавети II. Монархиня була на престолі 70 років, що зробило її королевою, яка керувала Великою Британією найдовше. «Главком» зібрав найцікавіші факти та фото з життя королеви Єлизавети II. А також розповів про правління королеви, видатний стиль в одязі та палке кохання з принцом Філіпом.

Королева Єлизавета II після коронації 2 червня 1953 року
фото: Getty Images

До слова, 6 лютого 1952 року 25-річна Єлизавета  стала правлячою королевою Великої Британії. Коронація королеви Єлизавети II відбулася лише через 16 місяців з моменту, як вона перейняла батькові обов'язки. 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні Єлизавету II коронували.

Теги: Королева Єлизавета II українці Велика Британія Україна українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua