Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»

glavcom.ua
Київ на засіданні представить план посилення ППО, розвиток дронів і нову модель обміну бойовими даними з партнерами
Міністр оборони України Михайло Федоров і глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус обговорили підготовку до чергового засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн», яке заплановане на 15 квітня. Про це повідомляє «Главком».

Під час засідання Україна представить оновлення щодо реалізації Плану війни для примусу Росії до миру, а також визначить ключові напрями подальшої співпраці з партнерами.

Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони, розвиток безпілотних систем, обмін даними та технологічну кооперацію.

Українська сторона пропонує партнерам взаємовигідну модель співпраці, яка передбачає доступ союзників до бойових даних та систем українського виробництва.

Окремо планується представити досвід створення комплексної системи боротьби з дронами типу Shahed. Також Україна та Німеччина готують низку спільних проєктів, серед яких – посилення систем ППО, додаткове фінансування deep-strike та middle-strike дронів, а також розвиток нових технологічних рішень.

Сторони також обговорили перспективи співпраці у сфері інноваційної лазерної зброї. Федоров подякував Пісторіусу за підтримку, зокрема за постачання ракет PAC-3, які відіграли ключову роль у захисті української інфраструктури під час зимових атак.

Окрему увагу приділили обміну даними. У Міноборони зазначили, що Україна має унікальний масив бойового досвіду, який може бути використаний для розвитку нових оборонних технологій.

Нагадаємо, що востаннє, 12 лютого, контактна група з питань оборони України на черговому засіданні у форматі «Рамштайн» оголосила про пакет військової підтримки загальною вартістю $35 млрд. Західні партнери задекларували амбітну мету – зробити 2026 рік роком завершення російської агресії та забезпечення сталого миру.

