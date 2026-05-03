Путін у «катастрофічній ситуації». Дипломат оцінив ризики для Кремля перед 9 травня

Надія Карбунар
У російського керівництва з’явилися серйозні ризики напередодні символічної дати, а сама ситуація для Кремля ускладнюється
Путін проситиме Трампа вплинути на Зеленського щодо перемир’я ,вважає Володимир Огризко 

Російський диктатор Володимир Путін, імовірно, намагається залучити США до тиску на Україну напередодні 9 травня. Зокрема, він може просити лідера США Дональда Трампа вплинути на президента України Володимира Зеленського. Як інформує «Главком», таку думку в ефірі Radio NV висловив керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Дипломат зазначив, що Україна не може дозволити собі різку відмову американській стороні.

«Ми люди делікатні. Ми не можемо сказати, що дорогий товариш Трамп, іди лісом. Ми йому скажемо, що ми дуже цінуємо його миротворчі зусилля. Ми продовжуємо чекати його мирних посланців в Києві. Ми дуже хотіли б їх тут повозити, щоб вони побачили на власні очі, які миролюбні ініціативи щодня реалізує злочинець», – каже Огризко.

Водночас він підкреслив, що вплив Трампа на Київ уже не є визначальним. За його словами, у російського керівництва з’явилися серйозні ризики напередодні символічної дати, а сама ситуація для Кремля ускладнюється. Огризко також наголосив, що раніше Трамп заявляв про відсутність у України «карт», однак зараз, на його думку, ситуація змінилася.

«Карти, здається, з’явилися і при тому доволі козирні. І якщо сьогодні Путін боїться, щоб йому на голову не впало щось з неба 9 травня і просить Трампа втручатися, то це означає, що він зараз перебуває в катастрофічній ситуації. Бо ми ж розуміємо, що та вся еліта, яка є навколо нього і якій він всі ці роки давав можливість грабувати, заробляти й потім десь ховати ці кошти подалі від Росії. Тепер ця еліта починає думати, для чого нам втрачати те, що ми чесно вкрали. І от я думаю, в цьому зараз інтрига навколо Путіна. І тут уже Трамп йому жодним чином не допоможе», – додав Огризко.

Нагадаємо, російське керівництво намагається використати пропозиції про перемир’я до 9 травня, щоб зібратися із силами та продемонструвати світу залишки своєї «величі». Проте цього року окупанти змушені суттєво обмежувати урочистості через реальну загрозу українських ударів по столиці РФ.

Російський диктатор Володимир Путін поговорив з президентом США Дональдом Трампом. Розмова тривала понад півтори години. Путін повідомив Трампу про готовність оголосити перемир’я на період 9 травня. За словами Ушакова, глава Білого дому підтримав цю пропозицію. Також він нібито заявив Путіну, що угода про врегулювання війни «вже близька».

Цьогорічний парад на Красній площі в Москві 9 травня пройде без участі колон військової техніки та вихованців військових училищ. Кремль пояснює рішення загрозою «терористичних атак» та відсутністю ювілейної дати.

