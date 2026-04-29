Ворог майже 90 разів атакував Дніпропетровщину: дві людини загинуло

Упродовж дня російські війська майже 90 разів атакували п'ять районів Дніпропетровської області

Протягом 29 квітня російські окупаційні війська здійснили майже 90 атак на п'ять районів Дніпропетровської області. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та ракетне озброєння. Внаслідок обстрілів загинули мирні мешканці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

«Двоє людей загинули, ще одна дістала поранень. Майже 90 разів ворог атакував п'ять районів області безпілотниками, ракетою та артилерією», – написав Олександр Ганжа.

Дніпровський район

У самому Дніпрі внаслідок ворожих влучань суттєвих пошкоджень зазнало промислове підприємство.

Трагічна ситуація склалася у Любимівській громаді:

Через обстріли загинула жінка.

72-річний чоловік отримав важкі поранення, його госпіталізовано у критичному стані.

Пошкоджено низку дачних будинків та приватних автомобілів.

Нікопольщина

Найбільша кількість атак прийшлася на Нікопольський район. Ворог гатив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській та Покровській громадах.

Наслідки ударів:

Загинула одна людина.

Пошкоджено критичну інфраструктуру: лікарню, ліцей, коледж, поштове відділення, адмінбудівлі та магазин.

Руйнувань зазнали багатоквартирні та приватні будинки.

Синельниківський та Криворізький райони

На Синельниківщині під ударом опинилися Покровська та Миколаївська громади. Там зафіксовані пошкодження на території підприємств та об'єктів інфраструктури.

На Криворіжжі ворог цілив по Зеленодольській та Грушівській громадах. Понівечено інфраструктурні об'єкти та один приватний будинок.

Атакували росіяни і Кам'янське.

«Главком» писав, що напередодні російські окупаційні війська здійснили масований обстріл трьох районів Дніпропетровської області. Використовуючи артилерію та дрони-камікадзе, ворог атакував мирні міста та села 48 разів. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 11 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільш трагічні наслідки зафіксовані у Кривому Розі.

Нагадаємо, окупанти завдали ударів по Нікопольському, Синельниківському районах та місту Кривий Ріг 20 квітня. Внаслідок ворожих атак поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних мешканців. Найбільше постраждалих зафіксовано у Марганецькій громаді, яку ворог тероризував безпілотниками. У місті Марганець FPV-дрон влучив поблизу цивільного автомобіля. Поранення отримали 24-річний чоловік та 23-річна жінка. Вже за годину окупанти знову вдарили по одному з сіл громади.