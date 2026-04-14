Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Зеленський заявив, що «Дружбу» відремонтують до кінця квітня
фото з відкртих джерел

Нафтопровід «Дружба» планують відновити до кінця квітня після завершення ремонтних робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами глави держави, ремонт трубопроводу вже триває і має завершитися найближчим часом. «До кінця квітня трубопровід «Дружба» буде відремонтовано та відновить роботу», – заявив Зеленський.

Окремо президент прокоментував політичні процеси в Європі, зокрема результати виборів в Угорщині. «В Угорщині на виборах перемогло світло над темрявою», – зазначив він.

Нафтопровід «Дружба» є одним із ключових маршрутів постачання нафти до країн Європи, тому його відновлення має важливе значення для енергетичної стабільності регіону.

Україна та Німеччина поглиблюють оборонну співпрацю, переходячи від формату постачання озброєння до спільного виробництва. Зокрема, сторони домовилися про реалізацію масштабної угоди у сфері дронів, яка, за оцінками української сторони, стане найбільшою у Європі.

Паралельно розвивається співпраця у сфері протиповітряної оборони, включно зі створенням рішень для протидії балістичним загрозам. Важливим фактором є дефіцит виробничих потужностей у Європі, що спонукає Україну та партнерів розширювати власні можливості у цій сфері.

На тлі цього Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи ППО, безпілотники та боєприпаси, а також підписав угоду про оборонну співпрацю. Німеччина заявляє про перехід до стратегічного партнерства з Україною та посилення довгострокової підтримки.

Водночас німецька сторона наголошує на необхідності тиску на Росію, зокрема через обмеження її «тіньового флоту», і вказує на відсутність у Москви шансів на перемогу у війні.

Теги: нафта Україна росія війна

Читайте також

До ліквідації наслідків залучались 36 рятувальників
Унаслідок удару по Чугуєву є постраждалі: фото наслідків
2 квiтня, 07:57
«Віддайте Донбас»: ультиматум Росії як ознака провалу
«Віддайте Донбас»: ультиматум Росії як ознака провалу
1 квiтня, 16:09
Завдяки проєкту «Чисте небо» за ніч вдалося знищити десяток ворожих цілей
Нічна атака на Київщину: уламки дрона пошкодили будівлю у Бучанському районі
1 квiтня, 13:37
США дозволили нафтовому танкеру РФ дістатися Куби
США дозволили нафтовому танкеру РФ дістатися Куби
30 березня, 07:07
Президент подякував королю за відкритість до діалогу
Зеленський зустрівся із королем Йорданії
29 березня, 21:49
Очільники Угорщини і Словаччини: Віктор Орбан і Роберт Фіцо
Енергетичний шантаж Орбана. Як Україна та ЄС мають на це реагувати?
27 березня, 19:01
Українська армія ефективно знищує ворога
Українські дронарі зірвали масштабний наступ росіян: подробиці
23 березня, 07:54
17 березня – День мобілізаційного працівника
День мобілізаційного працівника України 2026: історія свята, привітання та чому ця служба є критичною для оборони
17 березня, 07:31
Трамп: Я давно кажу, що НАТО – це вулиця з одностороннім рухом
Трамп пригрозив НАТО через Ормузьку протоку
16 березня, 02:57

Україна відкрила перший агрохаб в Африці: названо країну
Україна відкрила перший агрохаб в Африці: названо країну
Північна Корея випробувала нові можливості флоту
Північна Корея випробувала нові можливості флоту
Росія зіткнулася з браком людей у війську: причина
Росія зіткнулася з браком людей у війську: причина
Німеччина хоче заборонити використання газонокосарок через їжаків: деталі
Німеччина хоче заборонити використання газонокосарок через їжаків: деталі
Сухопутні війська Австралії вперше очолить жінка
Сухопутні війська Австралії вперше очолить жінка

В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47
Кремль відреагував на готовність Мадяра «взяти слухавку»
Вчора, 18:04
У Росії палає один із найбільших хімічних заводів (відео)
Вчора, 16:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

