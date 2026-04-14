Стали відомі терміни запуску нафтопроводу «Дружба»

Після ремонту трубопровід планують відновити вже до кінця квітня

Нафтопровід «Дружба» планують відновити до кінця квітня після завершення ремонтних робіт. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час спільної пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами глави держави, ремонт трубопроводу вже триває і має завершитися найближчим часом. «До кінця квітня трубопровід «Дружба» буде відремонтовано та відновить роботу», – заявив Зеленський.

Окремо президент прокоментував політичні процеси в Європі, зокрема результати виборів в Угорщині. «В Угорщині на виборах перемогло світло над темрявою», – зазначив він.

Нафтопровід «Дружба» є одним із ключових маршрутів постачання нафти до країн Європи, тому його відновлення має важливе значення для енергетичної стабільності регіону.

Україна та Німеччина поглиблюють оборонну співпрацю, переходячи від формату постачання озброєння до спільного виробництва. Зокрема, сторони домовилися про реалізацію масштабної угоди у сфері дронів, яка, за оцінками української сторони, стане найбільшою у Європі.

Паралельно розвивається співпраця у сфері протиповітряної оборони, включно зі створенням рішень для протидії балістичним загрозам. Важливим фактором є дефіцит виробничих потужностей у Європі, що спонукає Україну та партнерів розширювати власні можливості у цій сфері.

На тлі цього Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи ППО, безпілотники та боєприпаси, а також підписав угоду про оборонну співпрацю. Німеччина заявляє про перехід до стратегічного партнерства з Україною та посилення довгострокової підтримки.

Водночас німецька сторона наголошує на необхідності тиску на Росію, зокрема через обмеження її «тіньового флоту», і вказує на відсутність у Москви шансів на перемогу у війні.