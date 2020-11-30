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    В Україні платформа Megogo стане офіційним транслятором матчів Єврокубків

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    Основними конкурентами Megogo були&nbsp;Медіа Група Україна (МГУ)&nbsp;з її футбольними каналами і платформою Oll.tv - В Україні платформа Megogo стане офіційним транслятором матчів Єврокубків
    Основними конкурентами Megogo були Медіа Група Україна (МГУ) з її футбольними каналами і платформою Oll.tv

    Медіасервіс виграв тендер на показ Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій

    Єврокубки в Україні у 2021-2024 роках будуть транслюватися на платформі Megogo. Як пише «Цензор.нет» з посиланням на джерело, близьке до тендеру.

    Інші телекомунікаційні провайдери послуг і медіахолдинги, такі, як «Воля – Кабель» Світ ТВ, Setanta Sports і «1+1» також виявили значний інтерес до тендеру.

    «Перемога платформи над телевізійними гігантами, ймовірно, найбільше вдарить по МГУ, яка вкладає чималі інвестиції в розвиток спортивного контенту, і лідерство в цьому напрямку важливо для акціонера – Ріната Ахметова. Це досить цікавий ринковий кейс, коли одноосібні права отримала не медіагрупа, яка має в складі аж 3 футбольні канали та сервіс інтернет-телебачення Oll.tv, а OTT VOD-платформа», – йдеться у повідомленні.

    Такий програш може привести й до змін у складі топменеджменту МГУ, яка понад 10 років вкладала величезні неринкові інвестиції у футбольний контент, і тепер протягом найближчих років буде позбавлена ключового рейтингового продукту для цієї ринкової ніші.

    Інші учасники ринку відзначають, що інформація про перемогу у тендері платформи Megogo відповідає дійсності, оскільки відразу після закінчення процедур Oll.tv запропонував річну підписку на футбольні телеканали абонентам, які ще не знають, що з літа наступного року вже не зможуть переглядати трансляцію матчів Єврокубків на цій платформі.

    Також Oll.tv разом з телеканалами «Футбол 1», «Футбол 2», «Футбол 3» почали перемикатися на інші види спорту, такі як художня гімнастика.

     Читайте також:
    Теги: художня гімнастика інвестиції тендер Україна Воля Setanta
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