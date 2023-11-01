У столиці другий день поспіль тривають температурні рекорди

Попередній рекорд було зафіксовано ще у 1960 році – +17,7

31 жовтня максимальна температура повітря у столиці досягла +21,7

В останній день жовтня, 31 числа, у Києві зафіксовано новий температурний рекорд, який побив «позначки» 1926-го року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

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Як зазначається, 30 жовтня максимальна добова температура у Києві становила +20,3. Попередній рекорд було зафіксовано ще у 1960 році – +17,7.

А 31 жовтня максимальна температура повітря у столиці досягла +21,7. «За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 31 жовтня у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7, що на 1,2 вище попереднього рекордного показника 1926 року», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, за прогнозами синоптиків 1 листопада буде хмарно, вдень також очікується дощ. У середу очікується хмарність з проясненнями. Уночі дощ пройде в західних, Вінницькій та Житомирській областях, а протягом дня пошириться на інші території країни.

Також повідомлялося, що у столиці в суботу, 28 жовтня, був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Попереднє максимальне значення для цього дня зареєстроване у 1969 році. За даними спостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 28 жовтня у столиці максимальна швидкість вітру досягла рекордних 20 м/с (72 км/год), що повторило попереднє максимальне значення для цього дня