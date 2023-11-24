Головна Новини
search button user button menu button

24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 листопада – Всеукраїнський день логіста
фото з відкритих джерел

Триває Різдвяний піст, тому не варто вживати м'ясні, молочні продукти, яйця

24 листопада, Міжнародний день системного інженера, Всесвітній день еволюції, Всеукраїнський день логіста, Всесвітній день інформації. Віряни вшановують пам'ять християнської мучениці Катерини Олександрійської. 

Міжнародний день системного інженера

24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

В останню п’ятницю листопада відзначається Міжнародний день системного інженера.

В обов’язки системних інженерів входить також налаштування та обслуговування антивірусного та програмного забезпечення, контроль помилок у роботі комп’ютерних програм та їх швидке усунення, пошук способів оптимізації витрат. Нерідко спеціалісти самостійно ремонтують оргтехніку та ПК.

Робота у цій галузі потребує математичного складу розуму, доповненого вищою технічною освітою й розвиненими комунікаційними даними.

Всесвітній день еволюції

24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

24 листопада спільнота науковців всього світу відзначає Всесвітній день еволюції (World Evolution Day). Присвячене це свято річниці публікації відомої для широкого загалу праці «Походження видів», що була написана Чарльзом Дарвіном 24 листопада 1859 року. Оскільки книга була написана не в науковому, а в популярно-публіцистичному стилі, то викликала справжній ажіотаж в суспільстві. Це один з найбільш вагомих творів в історії науки, який детально та логічно пояснює засади існування життя на планеті та виникнення великого розмаїття флори та фауни. Так з’явилася на світ теорія еволюції, яку згодом стали називати дарвінізмом.

Всеукраїнський день логіста

24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щорічно в останню п’ятницю листопада Україна відзначає День логіста.

Всеукраїнський день логіста не вважається офіційним святом, проте це не заважає об’єднанню колег зі всієї країни для святкування професійного дня. Кожного року влаштовуються професійні практичні конференції з логістики та круглі столи.

Всесвітній день інформації

24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Кожного року в останню п’ятницю листопада світ відзначає День інформації.

Свято заснувала Міжнародна академія інформатизації (член при департаменті інформації ООН) у 1994 році, а вже у 1995 році академія стала Головним Консультантом Соціального та Економічного Рад ООН.

У Всесвітній день інформації організовуються форуми, конференції, ділові зустрічі для пошуку рішень щодо оптимізації інформаційного потоку. Метою цього дня є формування, розробка, координація загального світового простору інформації. Розумне ставлення до створення інформаційних технологій, відповідальність та повага до людини сприяють розвитку суспільства.

Яке сьогодні релігійне свято

24 листопада у церковному календарі вшановується пам'ять християнської мучениці Катерини Олександрійської. Вона була обдарованою дівчиною, яка вивчала твори видатних письменників, філософів та лікарів, маючи відмінні ораторські здібності. Після розмови з сирійським ченцем вона повернулася до християнства. Згідно з церковними легендами, вона отримала уві сні від Христа обручку через ангела.

Катерина прийшла в язичницький храм з жертвоприношеннями та закликала імператора Максиміна відмовитися від ідолопоклонства. Краса дівчини вразила правителя, але його спроби переконати її повернутися до язичництва зіткнулися з відмовою. Він почав катувати її, але ангел, за легендою, знищив одне з інструментів під час тортур. Його дружина, яка свідчила це, також перейшла на бік християнства. Обидвох, Катерину і жінку імператора, згодом вбили.

Читайте також: Коли розпочнеться Різдвяний піст 2023 року. Новий церковний календар на листопад

Що не можна робити цього дня

  • Заборонено голосно співати, танцювати, веселитися.
  • Не можна ремонтувати, шити, займатися важкою працею.
  • Триває Різдвяний піст, тому не варто вживати м'ясні, молочні продукти, яйця.

Народні прикмети і традиції

  • Навколо місяця видніється коло – буде заледеніння;
  • Ще не випав сніг – отже, наступний рік буде неурожайним;
  • Туман чи відлига – до похолодання після Варвариного дня (4 грудня);
  • За вікном тепла погода – в другій половині грудня вдарять морози;
  • Ясно – зима буде холодною.

Пам’ятні події 24 листопада

  • 1638 рік – Козацька рада в урочищі Маслів Став затверджує «Ординацію Війська Запорозького Реєстрового» — статут запорізьких козаків;
  • 1859 рік – Чарльз Дарвін публікує свою працю «Походження видів», що є одним із найзнаменитіших творів в історії науки й основоположним у сфері еволюційного вчення;
  • 1910 рік – у Севастополі розпочинає роботу офіцерська школа авіації;
  • 1918 рік – ескадра Антанти бере Севастополь;
  • 1969 рік – договір про непоширення ядерної зброї ратифікували у США та СРСР;
  • 1994 рік – в Україні починає свою діяльність місія ОБСЄ;
  • 2004 рік – Центральна виборча комісія України оприлюднює офіційні результати виборів президента України, під час яких переміг Віктор Янукович;
  • 2015 рік – солдати Вільної сирійської армії підбивають російський вертоліт у Сирії поблизу Латакії, змусивши його здійснити аварійну посадку;
  • 2015 рік – починається загострення конфлікту між Росією і НАТО на дипломатичній арені унаслідок небувалого протягом понад 50-річну історію збиття турецькими силами російського винищувача «СУ-24», що перетнув кордон між Сирією і Туреччиною.

Іменини

День ангела сьогодні відзначають Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен.

Теги: погода школа Севастополь продукти вертоліт статут Україна дружина кордон традиції свято розробка Віктор Янукович

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Долар, вкладений в українські проекти, може повернутися десятками доларів, впевнений Анатолій Амєлін
Україна найцікавіша країна для життя та розвитку. І ось чому
1 листопада, 21:07
Байден зовсім не випадково тісно пов'язує дві війни – Росії проти України та ХАМАС проти Ізраїлю
«Трикутник зла» і вибори президента США
9 листопада, 16:22
Сусідню з Україною країну сколихнув землетрус
Сусідню з Україною країну сколихнув землетрус
25 жовтня, 10:57
У Севастополі гучно: окупанти скаржаться на атаку морських дронів
У Севастополі гучно: окупанти скаржаться на атаку морських дронів
30 жовтня, 07:52
Військкоматам потрібно враховувати цивільне життя мобілізованих, зокрема їх досвід роботи, вважає аналітик
Великої мобілізації не уникнути: військовий аналітик розповів, які кроки повинна зробити держава
29 жовтня, 16:13
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
Місцями дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 13 листопада
13 листопада, 05:51
Представники польських автоперевізників блокують кордон з Україною
Страйк польських перевізників: яка ситуація на кордонах
14 листопада, 15:52
Ворог випустив 11 ударних БпЛА типу Shahed-136/131
Уночі Росія вдарила по Україні ракетами і дронами: деталі атаки
21 листопада, 07:10
Близько 40% куль та снарядів, які використовує Україна, виробляються в Болгарії
Російські диверсанти намагаються зірвати постачання зброї з Болгарії до України
20 листопада, 07:44

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
37K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7283
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua