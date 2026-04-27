В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
В Україні сильний вітер: погода на 27 квітня 2026
У столиці температура коливатиметься від 2° до 9° тепла

Сьогодні, 27 квітня, в Україні відчутно знизилась температура. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

27 квітня опади припиняться майже всюди, за винятком Сумщини та крайнього сходу, де можливий дощ із мокрим снігом. У більшості регіонів, крім південної частини та південного сходу, нічні температури впадуть до 0…-3° у повітрі, тоді як на півдні заморозки до -5° очікуються на ґрунті. Денна температура коливатиметься в межах 8-13° тепла, проте відчуття холоду посилюватимуть пориви вітру до 15-20 м/с, які оминуть лише західні області.

Прогноз погоди на 27 квітня
Прогноз погоди на 27 квітня
Укргідрометцентр

У понеділок, 27 квітня, у Києві в опади не прогнозуються, проте протягом ранку та дня небо буде вкрите хмарами. Прояснення очікується лише ближче до вечора. Як і на решті території країни, у столиці в цей період відчуватиметься загальне похолодання.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди. Після недільної негоди очікується поступове вирівнювання температурного фону, проте початок травня принесе локальні грози та короткочасні зливи у більшість регіонів. Найбільш сонячними дні будуть у середині тижня. 

