Загроза для врожаю: на Київщині оголошено помаранчевий рівень через нічні заморозки

Ірина Міллер
У ніч на 14 квітня нічна температура буде критичною для ранньоквітучих плодових дерев
Вдень 14 квітня температура на Київщині підніметься до 11-16° тепла, у столиці буде близько 15° тепла

У вівторок, 14 квітня, на території Київської області та в столиці очікується зниження температури в нічні години. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища, що можуть зашкодити майбутньому врожаю. Про це попереджає Український гідрометцентр, інформує «Главком».

За прогнозами метеорологів, ніч на 14 квітня буде критичною для ранньоквітучих плодових дерев:

  • по території Київської області в повітрі заморозки 0-3°, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий
  • по території міста Київ на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, І рівень небезпечності, жовтий.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища для Києва та області
інфографіка: Укргідрометцентр

Незважаючи на холодну ніч, вдень температура на Київщині підніметься до 11-16° тепла, у столиці буде близько 15° тепла.

Власникам присадибних ділянок за можливості варто подбати про захист квітучих дерев та декоративних рослин від нічного холоду.

Нагадаємо, квітневі заморозки у Києві та області прогнозуються протягом останнього тижня.  У минулому, 2025 році, через квітневі заморозки було втрачено значну частину урожаю абрикосів, персиків та лохини. 

25 березня, 15:52
