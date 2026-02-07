В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 7 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях сніг та дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У північній частині сніг, температура вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу. На півдні країни опади переважно в вигляді дощу, температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1-6° тепла, в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°. На решті території сніг та дощ, у центральних та східних областях ожеледь, температура протягом доби від 4° морозу до 1° тепла (вдень на Закарпатті 3-8° тепла).

На дорогах країни, крім півдня, місцями ожеледиця, на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та сході країни подекуди туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 7 лютого Укргідрометцентр

У суботу, 7 лютого, у Києві хмарно, сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 3-8° морозу, вдень 1-6° морозу, у столиці вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу.

Як відомо, цього тижня Україна залишатиметься під впливом арктичного повітря. Очікується пік холодів у перші дні лютого, після чого температура почне повільно підійматися, хоча нічні морози залишатимуться значними. Опади у вигляді снігу будуть переважно невеликими та локальними.