Над Одесою зійшли одразу чотири Місяці

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Над Одесою зійшли одразу чотири Місяці
Парселену називають одним із різновидів гало
Мешканці Одеси стали свідками рідкісного атмосферного явища

У неділю, 1 лютого, мешканці Одеси побачили в небі одразу чотири Місяці. Причиною цього незвичайного видовища стало рідкісне атмосферне явище, яке трапляється під час сильних морозів. Як інформує «Главком», унікальний момент очевидці зафіксували на фото та відео, які поширюють місцеві пабліки та Telegram-канали.

Очевидно, мешканці Одеси стали свідками так званої парселени. Вона з’являється тоді, коли світло реального Місяця заломлюється в крижаних кристалах холодного повітря, унаслідок чого створюється враження одразу кількох місячних дисків.

На опублікованих в мережі кадрах видно, що справжній Місяць значно відрізняється своїм насиченим жовтим кольором, а його двійники майже безбарвні.

Парселену називають одним із різновидів гало.

Цікаво, що це явище припало на так звану повню «Сніжного місяця». Таку назву лютневій повні дали давні індіанські племена Північної Америки, адже саме на цей час зазвичай припадали найсильніші снігопади.

Нагадаємо, що космічний телескоп «Хаббл» зафіксував деталь у спіральній галактиці NGC 4388, розташованій за 60 млн світлових років від Землі в сузір’ї Діви. Галактику зафіксували під великим кутом, тож вона видима майже з ребра. Саме цей ракурс дозволив астрономам помітити деталь, якої не було на попередніх знімках 2016 року, витягнутий шлейф газу, що виходить із центральної частини галактики та простягається за межі її диска.

