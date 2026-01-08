Київ та область накрив рідкісний крижаний дощ: неймовірні фото небезпечної стихії
Крижаний дощ виникає через температурну інверсію
У четвер, 8 січня, столицю та Київську область накрила небезпечна стихія — крижаний дощ. Це рідкісне для України явище становить підвищену загрозу: лід, що миттєво намерзає на дроти та дерева, обриває лінії електропередач та гілки дерев, ламаючи їх під власною вагою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві органи влади та дані синоптиків.
Природа стихії: краса, що вбиває
Крижаний дощ виникає через температурну інверсію: на висоті, де утворюються опади, повітря тепле, а біля поверхні землі – мороз. Коли дощові краплі падають на холодні предмети, вони миттєво перетворюються на лід.
Головні ризики стихії:
- Обледеніння дротів: вага льоду може обривати лінії електропередач.
- Падіння дерев: гілки не витримують ваги криги і раптово ламаються.
- Екстремальна ожеледь: дороги та тротуари стають слизькими миттєво, що робить гальмування авто неможливим.
Дощ за умови мінусової температури почався у Києві та області після обіду у четвер, 8 січня: вулиці Києва поступово покрилися кригою, ожеледдю та крижаною «кашею». Органи влади у області вже попереджають місцевих мешканців про небезпеку й правила поведінки під час такого дощу.
Крижаний дощ на Київщині
«Крижаний дощ призводить до інтенсивного обледеніння гілок і дерев, існує підвищена небезпека їх раптового падіння. Значна вага льоду може спричинити ламання великих гілок та повалення дерев без попередніх ознак. Перебування під деревами є вкрай небезпечним і становить загрозу життю та здоров’ю громадян», – наголошує Обухівська міськрада.
Посадовці радять пішоходам обходити дерева поблизу зелених насаджень та паркових зон. А водіїв закликають не лишати свої автівки під деревами й біля об'єктів, що можуть постраждати внаслідок накопичення льоду.
Також повідомляє про складну ожеледь Богдан Балагура, голова Тетіївської міськради на Київщині. Він зауважив, що опади у містечку миттєво замерзають, перетворюючи дороги й тротуари на справжню ковзанку.
«Наші комунальні служби вже працюють у посиленому режимі. Спецтехніка виведена на вулиці для обробки доріг протиожеледними сумішами. Проте маємо розуміти: за таких умов (коли дощ продовжує йти і відразу замерзає) ефект від посипання може бути тимчасовим, оскільки новий шар льоду утворюється миттєво», – написав Балагура.
Нагадаємо, найближчими днями у столиці очікується різке зниження температури. Після сильних снігопадів у місто прийдуть справжні січневі морози, які посилюватимуться до кінця тижня.
