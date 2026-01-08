Головна Київ Новини
Київ та область накрив рідкісний крижаний дощ: неймовірні фото небезпечної стихії

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Київ та область накрив рідкісний крижаний дощ: неймовірні фото небезпечної стихії
Опади миттєво замерзають, перетворюючи дороги й тротуари на справжню ковзанку
фото: glavcom.ua

Крижаний дощ виникає через температурну інверсію

У четвер, 8 січня, столицю та Київську область накрила небезпечна стихія — крижаний дощ. Це рідкісне для України явище становить підвищену загрозу: лід, що миттєво намерзає на дроти та дерева, обриває лінії електропередач та гілки дерев, ламаючи їх під власною вагою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві органи влади та дані синоптиків.

Пересуватися вулицями стало дуже складно
Пересуватися вулицями стало дуже складно
фото: glavcom.ua

Природа стихії: краса, що вбиває

Крижаний дощ виникає через температурну інверсію: на висоті, де утворюються опади, повітря тепле, а біля поверхні землі – мороз. Коли дощові краплі падають на холодні предмети, вони миттєво перетворюються на лід.

Товстий шар льоду вкрив дерева. Центр Києва ввечері 8 січня 2026 року
Товстий шар льоду вкрив дерева. Центр Києва ввечері 8 січня 2026 року
фото: glavcom.ua
Рослини вкрилися товстим шаром льоду. Центр Києва ввечері 8 січня 2026 року
Рослини вкрилися товстим шаром льоду. Центр Києва ввечері 8 січня 2026 року
фото: glavcom.ua
Від криги дерева стали надзвичайно важкими і крихкими. Центр Києва ввечері 8 січня 2026 року
Від криги дерева стали надзвичайно важкими і крихкими. Центр Києва ввечері 8 січня 2026 року
фото: glavcom.ua
Київ перетворюєтья у зимову казку
Київ перетворюєтья у зимову казку
фото: glavcom.ua

Головні ризики стихії:

  • Обледеніння дротів: вага льоду може обривати лінії електропередач.
  • Падіння дерев: гілки не витримують ваги криги і раптово ламаються.
  • Екстремальна ожеледь: дороги та тротуари стають слизькими миттєво, що робить гальмування авто неможливим.

Дощ за умови мінусової температури почався у Києві та області після обіду у четвер, 8 січня: вулиці Києва поступово покрилися кригою, ожеледдю та крижаною «кашею». Органи влади у області вже попереджають місцевих мешканців про небезпеку й правила поведінки під час такого дощу.

фото: glavcom.ua
фото: glavcom.ua
Крижаний дощ у Києві 8 січня 2026 року
фото: glavcom.ua

Крижаний дощ на Київщині

«Крижаний дощ призводить до інтенсивного обледеніння гілок і дерев, існує підвищена небезпека їх раптового падіння. Значна вага льоду може спричинити ламання великих гілок та повалення дерев без попередніх ознак. Перебування під деревами є вкрай небезпечним і становить загрозу життю та здоров’ю громадян», – наголошує Обухівська міськрада.

Посадовці радять пішоходам обходити дерева поблизу зелених насаджень та паркових зон. А водіїв закликають не лишати свої автівки під деревами й біля об'єктів, що можуть постраждати внаслідок накопичення льоду.

Також повідомляє про складну ожеледь Богдан Балагура, голова Тетіївської міськради на Київщині. Він зауважив, що опади у містечку миттєво замерзають, перетворюючи дороги й тротуари на справжню ковзанку.

«Наші комунальні служби вже працюють у посиленому режимі. Спецтехніка виведена на вулиці для обробки доріг протиожеледними сумішами. Проте маємо розуміти: за таких умов (коли дощ продовжує йти і відразу замерзає) ефект від посипання може бути тимчасовим, оскільки новий шар льоду утворюється миттєво», – написав Балагура.

Богдан Балагура попереджає: ефект від посипання доріг піщаною сумішшю є тимчасовим, оскільки новий шар льоду через безперервний дощ утворюється миттєво
Богдан Балагура попереджає: ефект від посипання доріг піщаною сумішшю є тимчасовим, оскільки новий шар льоду через безперервний дощ утворюється миттєво
фото: Богдан Балагура

Нагадаємо, найближчими днями у столиці очікується різке зниження температури. Після сильних снігопадів у місто прийдуть справжні січневі морози, які посилюватимуться до кінця тижня. 

