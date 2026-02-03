В Україні морози до -27°, без опадів: прогноз погоди на 3 лютого 2026

На дорогах країни ожеледиця

У вівторок, 3 лютого, в Україні прогнозується холодна погода та морози до -27 градусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, малохмарно. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вночі невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с..

Температурою вночі 22-27° морозу, вдень 10-15° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 14-19° морозу, вдень 6-11° морозу; в Криму вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області та столиці малохмарно. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.тТемпература по області вночі 22-27° морозу, вдень 10-15°; у Києві вночі 22-24° морозу, вдень 13-15° морозу.

До слова, Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. З 1 лютого територію країни накрив потужний арктичний антициклон, який приніс аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок.

Як зазначають рятувальники, пік холодів припаде на період з 1 по 3 лютого 2026 року. ДСНС оголосила ІІІ рівень небезпеки (червоний) для областей, де температурні показники можуть стати загрозою для здоров'я людей та стабільної роботи інфраструктури.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.