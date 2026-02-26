Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Частину України накриють мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 26 лютого 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Частину України накриють мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 26 лютого 2026
Прогноз погоди на 26 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах країни ожеледиця

У четвер, 26 лютого, в Україні прогнозується хмарна погода, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на сході та південному сході України пройдуть мокрий сніг і дощ, місцями можливе налипання мокрого снігу. Вночі в Карпатах очікується невеликий сніг, тоді як на решті території країни істотних опадів не прогнозують.

У нічні та ранкові години, крім півдня і Закарпаття, на дорогах буде ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень у південних областях місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Вночі у західних, північних та більшості центральних областей прогнозують 1-6° морозу, в Карпатах – 7-12° морозу. Вдень на Закарпатті та в Криму очікується 1-6° тепла.

Частину України накриють мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 26 лютого 2026 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
22 лютого, 05:59
У Києві мінлива хмарність
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
21 лютого, 05:59
У Києві хмарно з проясненнями
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
20 лютого, 05:59
У багатьох областях на дорогах очікується ожеледиця
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
18 лютого, 19:15
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 16 – 22 лютого 2026 року
15 лютого, 20:00
Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року
Прогноз погоди на тиждень 9 лютого – 15 лютого 2026 року
8 лютого, 20:00
Cиноптикиня Наталка Діденко прогнозує, що морози посилиляться до -28
Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні
30 сiчня, 13:28
Прогноз погоди на 29 січня
В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026
29 сiчня, 06:00
На Закарпатті відлига спричинила видовищну, але небезпечну стихію (відео)
На Закарпатті відлига спричинила видовищну, але небезпечну стихію (відео)
28 сiчня, 14:10

Суспільство

Частину України накриють мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 26 лютого 2026
Частину України накриють мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 26 лютого 2026
26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
26 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
Посівний календар на березень 2026: гаряча пора на підвіконнях та перші кроки в саду
Яке релігійне свято відзначається 26 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 лютого 2026: традиції та молитва
Як будуть вимикати світло 26 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 26 лютого 2026 року? Дані «Укренерго»
«Це позитивний сигнал». Посланець Трампа роз'яснив, що відбувається із мирними переговорами
«Це позитивний сигнал». Посланець Трампа роз'яснив, що відбувається із мирними переговорами

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua