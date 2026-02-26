Частину України накриють мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 26 лютого 2026

На дорогах країни ожеледиця

У четвер, 26 лютого, в Україні прогнозується хмарна погода, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, на сході та південному сході України пройдуть мокрий сніг і дощ, місцями можливе налипання мокрого снігу. Вночі в Карпатах очікується невеликий сніг, тоді як на решті території країни істотних опадів не прогнозують.

У нічні та ранкові години, крім півдня і Закарпаття, на дорогах буде ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с, вдень у південних областях місцями пориви сягатимуть 15-18 м/с.

Температура повітря протягом доби коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. Вночі у західних, північних та більшості центральних областей прогнозують 1-6° морозу, в Карпатах – 7-12° морозу. Вдень на Закарпатті та в Криму очікується 1-6° тепла.

У Київській області та столиці хмарно. Без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.