Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
У багатьох областях на дорогах очікується ожеледиця
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Сніг та хуртовини прогнозують у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях

Синоптики «Укргідрометцентру» попереджають про погіршення погодних умов 19 лютого. Значний сніг та хуртовини прогнозують вночі у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що пориви вітру 15-20 м/с спостерігатимуться у південних та більшості центральних областей (вночі), а також на Лівобережжі (вдень). Також оголошено І рівень небезпеки, жовтий через ожеледицю на дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття.

Прогноз погоди на 19 лютого 2026 року
Прогноз погоди на 19 лютого 2026 року
фото: Український гідрометеорологічний центр

У Києві та області на дорогах буде слизько. Синоптики прогнозують у Києві хмарну погоду, вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг, вітер переважно західний, 7-12 м/с, температура вночі 9-11° та вдень 4-6° морозу.

Як повідомлялося, у середу, 18 лютого, синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища в Україні.

До слова, у Києві інспектори з благоустрою перейшли на посилений режим контролю через ожеледицю та снігопади. Лише за одну добу, 17 лютого, посадовці виписали сотні приписів та протоколів власникам територій, які перетворили тротуари на ковзанку.

снігопад ДСНС прогноз погоди погода негода

