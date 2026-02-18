Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026

Сніг та хуртовини прогнозують у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях

Синоптики «Укргідрометцентру» попереджають про погіршення погодних умов 19 лютого. Значний сніг та хуртовини прогнозують вночі у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що пориви вітру 15-20 м/с спостерігатимуться у південних та більшості центральних областей (вночі), а також на Лівобережжі (вдень). Також оголошено І рівень небезпеки, жовтий через ожеледицю на дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття.

Прогноз погоди на 19 лютого 2026 року фото: Український гідрометеорологічний центр

У Києві та області на дорогах буде слизько. Синоптики прогнозують у Києві хмарну погоду, вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг, вітер переважно західний, 7-12 м/с, температура вночі 9-11° та вдень 4-6° морозу.

Як повідомлялося, у середу, 18 лютого, синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища в Україні.

До слова, у Києві інспектори з благоустрою перейшли на посилений режим контролю через ожеледицю та снігопади. Лише за одну добу, 17 лютого, посадовці виписали сотні приписів та протоколів власникам територій, які перетворили тротуари на ковзанку.