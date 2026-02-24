Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 24 лютого 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 24 лютого 2026
Прогноз погоди на 24 лютого
фото: glavcom.ua

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу в окремих областях

У вівторок, 24 лютого, в Україні прогнозується хмарна погода, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у більшості регіонів України хмарна погода з помірним мокрим снігом та дощем. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу в окремих областях.

Вночі та вдень температура повітря коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. На сході країни вночі очікується 0-5° морозу, тоді як на Закарпатті та в південних областях вдень повітря прогріється до 3-8° тепла.

У північних регіонах, а вночі й у східних областях – невеликі опади. У Карпатах та на північному сході місцями можливі ожеледь і налипання мокрого снігу. На дорогах більшості областей, окрім півдня та південного сходу, збережеться ожеледиця.

Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.

В Україні мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 24 лютого 2026 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 29 січня
В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026
29 сiчня, 06:00
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
Прогноз погоди на 11 лютого
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 11 лютого 2026
11 лютого, 05:59
У багатьох областях на дорогах очікується ожеледиця
Сніг, хуртовини та ожеледиця: названо області, які накриє негода 19 лютого 2026
18 лютого, 19:15
В Україні прогнозують плюс і опади перед новою хвилею морозів
Синоптики прогнозують відлигу та сильний вітер наприкінці січня
26 сiчня, 14:18
Cиноптикиня Наталка Діденко прогнозує, що морози посилиляться до -28
Вдарять морози до -28°. Якою буде погода на вихідні
30 сiчня, 13:28
Київ отримав першу партію генераторів від Європейського Союзу
Київ отримає від ЄС понад 200 генераторів, перша партія вже прибула до столиці
5 лютого, 16:48
У деяких областях оголошено I рівень небезпечності, жовтий
Синоптики попередили про небезпечне погіршення погоди у деяких областях
6 лютого, 07:20
Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату
Коли в Україну прийде весна? Синоптики визначили дату
20 лютого, 07:54

Суспільство

В Україні мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 24 лютого 2026
В Україні мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 24 лютого 2026
Моторошна аварія на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
Моторошна аварія на Хмельниччині: двоє загиблих та п'ятеро травмованих
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 24 лютого
«Укрзалізниця» змінила рух поїздів: перелік обмежень на 24 лютого
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
Місячний календар на березень 2026: дати нового та повного Місяця
Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 лютого 2026: традиції та молитва

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua