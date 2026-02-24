В Україні мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 24 лютого 2026

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу в окремих областях

У вівторок, 24 лютого, в Україні прогнозується хмарна погода, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у більшості регіонів України хмарна погода з помірним мокрим снігом та дощем. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та налипання мокрого снігу в окремих областях.

Вночі та вдень температура повітря коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. На сході країни вночі очікується 0-5° морозу, тоді як на Закарпатті та в південних областях вдень повітря прогріється до 3-8° тепла.

У північних регіонах, а вночі й у східних областях – невеликі опади. У Карпатах та на північному сході місцями можливі ожеледь і налипання мокрого снігу. На дорогах більшості областей, окрім півдня та південного сходу, збережеться ожеледиця.

Вітер західний та південно-західний, 5-10 м/с.

У Київській області та столиці хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.