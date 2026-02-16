В Україні хмарно, очікуються дощі та снігопади: прогноз погоди на 16 лютого 2026

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києва

У понеділок, 16 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у західних, північних та в більшості центральних областей на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно північно західний, 7-12 м/с, в Україні, крім заходу, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях 7-12° морозу; на Прикарпатті та півночі країни 4-9° морозу; у більшості центральних та Сумській областях від 3° тепла до 2° морозу; на сході та південному сході 3-8° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вночі значний сніг, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с, вночі та вранці хуртовини. Температура по області вночі та вдень 4-9° морозу; у Києві вночі та вдень 7-9° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.