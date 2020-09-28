Степанов пояснив, за чий рахунок мають робити ІФА-тест перед плановою госпіталізацією



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У Міністерстві охорони здоров'я внесли зміни до стандарту надання медичної допомоги при Covid-19

Перед плановою госпіталізацією пацієнту мають робити ІФА-тест на антитіла до Covid-19 за рахунок держави

Пацієнту мають безкоштовно робити ІФА-тест на антитіла до Covid-19 перед плановою госпіталізацією у лікарні. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, йдеться у Telegram-каналі «Коронавірус у регіонах».

«За планової госпіталізації пацієнта потрібно проводити тільки ІФА-тест на наявність антитіл до коронавірусу, а не ПЛР-тест, і він має бути безплатним», – сказав Степанов.

Міністр стверджує, що розпорядився, щоб у програмі медгарантій «було чітко акцентовано, що коли є визначення лікаря, що людина потребує планової госпіталізації, щоб це робилося коштом держави».

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я внесли зміни до стандарту надання медичної допомоги при Covid-19.

Відтепер тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тести) не потрібно задавати людям, у яких закінчилась 14 денна ізоляція і не спостерігається симптомів.

Крім того, ПЛР-тест також не потрібен пацієнтам, які потребують планової госпіталізації.

«Пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію, також не повинні робити ПЛР-тести, за винятком, якщо у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання», – зазначають у МОЗ.

Раніше Максим Степанов зазначав, що люди, які потребують госпіталізації можуть здавати тест імуноферментного аналізу (ІФА) на Covid-19, а не ПЛР-тест.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Одужали за минулу добу – 571 людина (днем раніше – 1009), померли – 37 осіб (56). Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.