Атаки Росії на енергетику України: ДТЕК попередив про гуманітарну катастрофу

Українська енергосистема зазнала чергових пошкоджень після масштабного обстрілу

У ніч проти 7 лютого Росія здійснила масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, завдавши серйозних пошкоджень об’єктам генерації та мережам, що на тлі різкого похолодання може призвести до гуманітарної кризи. Як інформує «Главком», про це повідомив генеральний директор енергохолдингу «ДТЕК» Максим Тимченко у соцмережі X.

За словами Тімченка, у ніч на атаку російські війська випустили по Україні десятки ракет і сотні безпілотників, цілеспрямовано б’ючи по ключових елементах енергосистеми.

«Поки світ спостерігає, російські дрони та ракети демонтують залишки енергетичної системи України. Минулої ночі було випущено 40 ракет і 400 дронів по нашій країні, знищено підстанції, лінії електропередач і електростанції», – написав Тімченко.

Він уточнив, що під удар потрапили щонайменше дві електростанції компанії ДТЕК, які зазнали значних руйнувань.

«Дві електростанції ДТЕК були серйозно пошкоджені. Наразі ми оцінюємо масштаби завданих збитків», – зазначив очільник компанії.

Тимченко наголосив, що атака відбулася напередодні різкого похолодання, коли температура повітря може знизитися до мінус 20 градусів.

«З огляду на зниження температури до -20°C уже до понеділка, їхня мета очевидна – максимально посилити людські страждання», – підкреслив він.

За його словами, за відсутності негайних рішень з боку міжнародних партнерів ситуація може стрімко погіршитися.

«Якщо ми найближчим часом не отримаємо більше боєприпасів для протиповітряної оборони та сильнішої дипломатичної підтримки, енергетична криза в Україні дуже швидко перетвориться на гуманітарну», – попередив Тимченко.

Нагадаємо, внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого у місті Бурштин на Прикарпатті зникло водо- і теплопостачання. Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та наразі не працює.

Як відомо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України.