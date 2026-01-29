Головна Країна Суспільство
Насуваються морози до -30°, місцями буде оголошено червоний рівень небезпеки

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Насуваються морози до -30°, місцями буде оголошено червоний рівень небезпеки
В Україну насуваються сильні морози
фото з відкритих джерел

ДСНС попереджає про екстремальний мороз у деяких областях України

Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. Вже з 1 лютого територію країни накриє потужний арктичний антициклон, який принесе аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначають рятувальники, пік холодів припаде на період з 1 по 3 лютого 2026 року.

ДСНС оголосила ІІІ рівень небезпеки (червоний) для областей, де температурні показники можуть стати загрозою для здоров'я людей та стабільної роботи інфраструктури. Найбільший удар стихії припаде на Київську, Чернігівську Рівненську, Сумську, Полтавську Харківську області та Житомирську області.

У столиці температура вночі опуститься до -20...-25°C, а вдень триматиметься на рівні -15...-22°C.

У північних та східних районах країни місцями стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки -30°C. Окрім Закарпаття та крайнього півдня, середня нічна температура по країні коливатиметься в межах -20...-27°C.

За попередніми прогнозами, арктичне повітря почне відступати лише 4–5 лютого. Поступове потепління прийде із заходу та південного заходу країни.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями очікується короткочасне послаблення морозів, однак уже наприкінці тижня та на початку лютого в країну знову повернеться холодна погода.

За даними синоптиків, холодний антициклон, який зумовлював морози, тимчасово відходитиме з північного сходу. На територію України впливатиме поле зниженого атмосферного тиску з відносно теплішою та вологішою повітряною масою. Це призведе до опадів змішаної фази – мокрого снігу та дощу.

У найближчі дні в більшості областей, окрім сходу, прогнозуються опади, а також ускладнення погодних умов. У центральних і північних регіонах можливе утворення ожеледі, на дорогах – ожеледиці. Синоптики також попереджають про поривчастий вітер швидкістю 7-12 м/с, місцями з поривами до 15-20 м/с.

погода ДСНС

