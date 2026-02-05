Головна Київ Новини
Кличко звернувся до киян через сильний снігопад та ожеледицю

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Кличко звернувся до киян через сильний снігопад та ожеледицю
Спецтехніка «Київавтодору» працює на вулицях у безперервному режимі ще з ночі
фото: КМДА

Віталій Кличко: «Ситуація на дорогах складна»

У столиці 5 лютого 2026 року продовжується сильний снігопад, який розпочався ще ввечері напередодні. Через складні погодні умови ситуація на дорогах залишається напруженою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

За словами міського голови, спецтехніка «Київавтодору» працює на вулицях у безперервному режимі ще з ночі. Проте зранку процес очищення доріг суттєво ускладнився через великий трафік та безперервні опади.

«Дав доручення дорожнім службам максимально посилити прибирання й обробку магістралей, мостів, шляхопроводів та вʼїздів у місто. Ми робимо все можливе, щоб у цих складних умовах столиця не зупинилася і життєдіяльність міста була забезпечена», – наголосив Віталій Кличко.

Мер звернувся до киян із проханням бути максимально обережними та, за можливості, відмовитися від поїздок на приватних авто, віддавши перевагу громадському транспорту. Крім того, міська влада закликає не паркувати автівки в недозволених місцях, оскільки покинуті на узбіччях машини блокують проїзд снігоприбиральної техніки.

Окремо Кличко звернувся до підприємців та керівників установ. Балансоутримувачів територій просять сумлінно поставитися до своїх обов’язків та вчасно очищати від снігу прилеглі ділянки біля магазинів, офісів та інших об’єктів. 

Нагадаємо, у четвер, 5 лютого, ситуація на дорогах Києва ускладнилася через поєднання ожеледиці, що утримується ще з минулої доби, та свіжого снігу. Попри роботу дорожників, негода суттєво вплинула на трафік. Від ранку фіксуються ускладнення руху на основних автошляхах столиці, а також значні затори на в'їздах до міста. Ситуацію погіршує те, що за прогнозами синоптиків протягом дня у Києві утримуватиметься хмарна погода з температурою 4-6° морозу, що сприятиме подальшому обледенінню доріг.

У КМДА наголосили, що ожеледь і ожеледиця, спричинені опадами та коливаннями температури, навіть за безперервної роботи комунальних служб можуть виникати повторно протягом дня. Комунальні служби постійно здійснюють прибирання та протиожеледну обробку, однак повністю усунути ожеледицю одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо.

