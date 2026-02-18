Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Циклон із півдня принесе в Україну сніг, дощ і ожеледицю: прогноз погоди на 18 лютого 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Циклон із півдня принесе в Україну сніг, дощ і ожеледицю: прогноз погоди на 18 лютого 2026
Прогноз погоди на 18 лютого
фото: glavcom.ua

Вдень 18 лютого у східних, більшості південних і центральних областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У середу, 18 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, формуватиметься південний циклон, який зумовить опади у вигляді снігу та дощу в південних, східних і більшості центральних областей. Через це на дорогах і поверхнях утворюватиметься ожеледиця. Найбільш інтенсивні опади очікуються на Одещині, а вдень також на Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині. Температура в цих регіонах коливатиметься від -3° до +2°.

В інших областях прогнозується помірний сніг, а на Черкащині та Сумщині – місцями значний. Водночас у північних регіонах вночі та на крайньому заході вдень істотних опадів не передбачається через вплив підвищеного атмосферного тиску.

Температурний режим різнитиметься: у більшості областей вночі -6…-11°, вдень 0…-5°. На півночі можливе зниження температури до -17° вночі та -5…-10° вдень. На дорогах, окрім південного сходу, зберігатиметься ожеледиця, а в низці регіонів очікуються пориви північно-східного та східного вітру.

Циклон із півдня принесе в Україну сніг, дощ і ожеледицю: прогноз погоди на 18 лютого 2026 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах місцями ожеледиця Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 12-17° морозу, вдень 5-10° морозу; у Києві вночі 12-14° морозу, вдень 8-10° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
13 лютого, 05:59
За даними синоптиків, у більшості західних, південних та східних областей прогнозується невеликий сніг
Україну накриє нова хвиля лютих морозів
8 лютого, 15:44
Спецтехніка «Київавтодору» працює на вулицях у безперервному режимі ще з ночі
Кличко звернувся до киян через сильний снігопад та ожеледицю
5 лютого, 14:10
Прогноз погоди на 29 січня
В Україні похмура погода з туманами, мокрим снігом та дощем: прогноз на 29 січня 2026
29 сiчня, 06:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
22 сiчня, 05:59
В деяких регіонах України ще очікується холодна погода
Укргідрометцентр повідомив, скільки ще тріщатимуть морози в Україні
21 сiчня, 04:26
Наприкінці січня та на початку лютого очікується повернення морозів
Синоптикиня Діденко повідомила, коли чекати на послаблення морозів
19 сiчня, 18:24
Через переохолодження на Рівненщині померли двоє людей
На Рівненщині через переохолодження померли двоє людей – ДСНС
19 сiчня, 14:51
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 19 січня
19 сiчня, 05:59

Суспільство

Циклон із півдня принесе в Україну сніг, дощ і ожеледицю: прогноз погоди на 18 лютого 2026
Циклон із півдня принесе в Україну сніг, дощ і ожеледицю: прогноз погоди на 18 лютого 2026
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 18 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 лютого 2026: традиції та молитва
РФ атакувала критичну інфраструктуру Херсонської області: запроваджено екстрені відключення
РФ атакувала критичну інфраструктуру Херсонської області: запроваджено екстрені відключення
Понад третина українських дітей стала переселенцями через війну – ЮНІСЕФ
Понад третина українських дітей стала переселенцями через війну – ЮНІСЕФ
У Дніпрі гра в квест-кімнаті закінчилася поліцією та травмами дитини: подробиці
У Дніпрі гра в квест-кімнаті закінчилася поліцією та травмами дитини: подробиці

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua