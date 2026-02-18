Циклон із півдня принесе в Україну сніг, дощ і ожеледицю: прогноз погоди на 18 лютого 2026

Вдень 18 лютого у східних, більшості південних і центральних областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с

У середу, 18 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, формуватиметься південний циклон, який зумовить опади у вигляді снігу та дощу в південних, східних і більшості центральних областей. Через це на дорогах і поверхнях утворюватиметься ожеледиця. Найбільш інтенсивні опади очікуються на Одещині, а вдень також на Миколаївщині, Кіровоградщині та Полтавщині. Температура в цих регіонах коливатиметься від -3° до +2°.

В інших областях прогнозується помірний сніг, а на Черкащині та Сумщині – місцями значний. Водночас у північних регіонах вночі та на крайньому заході вдень істотних опадів не передбачається через вплив підвищеного атмосферного тиску.

Температурний режим різнитиметься: у більшості областей вночі -6…-11°, вдень 0…-5°. На півночі можливе зниження температури до -17° вночі та -5…-10° вдень. На дорогах, окрім південного сходу, зберігатиметься ожеледиця, а в низці регіонів очікуються пориви північно-східного та східного вітру.

У Київській області та столиці хмарно. Вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах місцями ожеледиця Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 12-17° морозу, вдень 5-10° морозу; у Києві вночі 12-14° морозу, вдень 8-10° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.