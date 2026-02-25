Головна Країна Суспільство
Циклон принесе опади по всій країні: прогноз погоди на 25 лютого 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: glavcom.ua

По всій території України буде хмарно. Пройде невеликий мокрий сніг та дощ, а на крайньому півдні, а також вночі і на сході – помірні опади

У середу, 25 лютого, в Україні прогнозується хмарна погода, мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, погоду в Україні визначатиме область зниженого тиску від невеликого циклону з центром над Азовським морем та тепле вологе повітря. Очікується ще одна відносно тепла доба з майже однаковими показниками температури вночі та вдень. Найвищі денні температури прогнозуються на Закарпатті та в південній частині країни.

По всій території України буде хмарно. Пройде невеликий мокрий сніг та дощ, а на крайньому півдні, а також вночі і на сході – помірні опади.

Вночі та вранці у більшості північних, центральних і південних областей місцями очікується туман. На дорогах, крім південних регіонів, подекуди можлива ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі та вдень коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла, а на Закарпатті та в південних областях вдень становитиме 1-6° тепла.

У Київській області та столиці хмарно. Невеликий мокрий сніг та дощ. По області вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі та вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

