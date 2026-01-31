В Україні морози до -17° та мокрий сніг: прогноз погоди на 31 січня 2026

На дорогах країни ожеледиця

У суботу, 31 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується невеликий мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у західних, північних та Вінницькій областях без опадів; температура вночі 12-17° морозу, вдень 9-14° морозу, на Закарпатті протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

На решті території сніг, на південному сході країни з дощем, у південних, більшості центральних та Харківській областях ожеледь та налипання мокрого снігу; температура протягом доби 5-10° морозу, у Приазов'ї та на Луганщині від 3° морозу до 2° тепла, в Криму 1-6° тепла.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, північний, 7-12 м/с, на північному сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі 12-17° морозу, вдень 9-14° морозу.; у Києві вночі 13-15° морозу, вдень 10-12° морозу.

До слова, Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. Вже з 1 лютого територію країни накриє потужний арктичний антициклон, який принесе аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок.

Як зазначають рятувальники, пік холодів припаде на період з 1 по 3 лютого 2026 року. ДСНС оголосила ІІІ рівень небезпеки (червоний) для областей, де температурні показники можуть стати загрозою для здоров'я людей та стабільної роботи інфраструктури.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.