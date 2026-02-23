Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту»

Завтра, 24 лютого на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У низці областей завтра буде оголошений І рівень небезпечності, жовтий. «Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, що цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам.

Зауважимо, що цього тижня в Україні очікується стабільне потепління – температура повітря вдень триматиметься вище нуля.

До слова, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.