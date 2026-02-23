Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту»
Завтра, 24 лютого на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
У низці областей завтра буде оголошений І рівень небезпечності, жовтий. «Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», – наголошують синоптики.
Нагадаємо, що цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам.
Зауважимо, що цього тижня в Україні очікується стабільне потепління – температура повітря вдень триматиметься вище нуля.
До слова, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.
