Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
фото: glavcom.ua

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту»

Завтра, 24 лютого на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У низці областей завтра буде оголошений І рівень небезпечності, жовтий. «Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту», – наголошують синоптики.

Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року фото 1

Нагадаємо, що цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам.

Зауважимо, що цього тижня в Україні очікується стабільне потепління – температура повітря вдень триматиметься вище нуля. 

До слова, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

новий уряд Нідерландів уже в перші години роботи підтвердив свою відданість допомозі Україні
Новий уряд Нідерландів склав присягу: що це означає для України
Сьогодні, 12:11
Головною причиною відмови від погроз зупинити експорт Сійярто назвав захист інтересів етнічних угорців
Угорщина не обмежуватиме експорт електроенергії в Україну
Вчора, 13:56
Будапешт заблокував кредит ЄС, що мав допомогти Україні вже навесні
Угорщина зірвала рішення ЄС про позику Україні на 90 млрд євро
20 лютого, 18:59
Частина вироблених дронів буде передана Збройним силам України в межах Коаліції дронів
П'ять країн Альянсу запускають масове виробництво дешевих безпілотників
20 лютого, 16:30
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
В Україні на 10 шлюбів припадає сім розлучень – статистика
20 лютого, 08:55
Президент пояснив, що для України існує лише два логічні шляхи дій у цій війні
Зеленський назвав енергетику РФ законною військовою ціллю
8 лютого, 16:58
Що насправді означає енергетичне перемир’я для України
Що насправді стоїть за енергетичним перемир'ям і чого чекати Україні
31 сiчня, 10:15
Федоров розповів, що Україна узгодила з Францією передачу літаків та ракет
Ще більше літаків та ракет. Франція дала обіцянку Україні
28 сiчня, 10:00
Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі може відбутися вже наступного тижня
Стало відомо, коли відбудеться другий раунд переговорів між Україною, Росією та США
24 сiчня, 19:47

Суспільство

Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року
Синоптики попередили про небезпеку 24 лютого 2026 року
Ахметов подарував будинок важкопораненому захиснику
Ахметов подарував будинок важкопораненому захиснику
Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)
Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)
Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах
Поліція Львівщини спростувала фейк про «новий режим безпеки» у школах
Ющенко – 72. Найцікавіше про життя третього президента
Ющенко – 72. Найцікавіше про життя третього президента
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Максима Нікітюка
Поліг під час виконання бойового завдання на Харківщині. Згадаймо Максима Нікітюка

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Сьогодні, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Сьогодні, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
Вчора, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
Вчора, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
Вчора, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
Вчора, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua