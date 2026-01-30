Головна Країна Суспільство
Пошкодження авто через бурульки: Мін’юст пояснив, як отримати відшкодування

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Пошкодження авто через бурульки: Мін'юст пояснив, як отримати відшкодування
Якщо автомобіль був припаркований у забороненому місці або під попереджувальними знаками про небезпеку падіння бурульок, відповідальність за пошкодження може бути покладена на власника транспортного засобу
Рекомендується зробити фото- та відеофіксацію пошкоджень автомобіля і місця події з прив’язкою до будівлі, з даху якої впала бурулька

Міністерство юстиції України надало роз’яснення щодо дій водіїв у разі пошкодження автомобіля внаслідок падіння бурульки з даху будинку. У відомстві наголошують, що у  більшості випадків власник авто має право вимагати відшкодування завданих збитків, пише «Главком».

За інформацією Мін’юсту, у разі інциденту необхідно насамперед викликати поліцію, щоб зафіксувати факт події та скласти офіційні документи із зазначенням адреси, часу та обставин. Також рекомендується зробити фото- та відеофіксацію пошкоджень автомобіля і місця події з прив’язкою до будівлі, з даху якої впала бурулька.

У відомстві радять за можливості встановити свідків та зібрати їхні контактні дані, а також перевірити наявність камер відеоспостереження поблизу, які можуть зафіксувати момент падіння льоду.

Окрему увагу слід приділити оцінці завданої шкоди. Для цього варто звернутися до експерта та зберегти всі документи, що підтверджують вартість ремонту. Це стане важливим доказом у разі подальших вимог про компенсацію.

Мін’юст наголошує, що для відшкодування збитків необхідно визначити балансоутримувача будівлі – це може бути ЖЕК, ОСББ, управляюча компанія або інша установа, відповідальна за утримання даху. Після цього постраждалий має подати заяву про добровільне відшкодування шкоди.

Якщо врегулювати питання в досудовому порядку не вдається, водій має право звернутися до суду з позовом про стягнення матеріальних збитків.

Водночас у Міністерстві юстиції застерігають, що якщо автомобіль був припаркований у забороненому місці або під попереджувальними знаками про небезпеку падіння бурульок, відповідальність за пошкодження може бути покладена на власника транспортного засобу.

Нагадаємо, Україна опинилася на порозі екстремального похолодання. Вже з 1 лютого територію країни накриє потужний арктичний антициклон, який принесе аномальні морози. У низці областей очікується зниження температури до критичних позначок. 

Як зазначають рятувальники, пік холодів припаде на період з 1 по 3 лютого 2026 року. ДСНС оголосила ІІІ рівень небезпеки (червоний) для областей, де температурні показники можуть стати загрозою для здоров'я людей та стабільної роботи інфраструктури. 

