В Україні виявили новий осередок спалаху Covid-19

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Село Горобівка Білопільського району закривають на карантин через поширення коронавірусної інфекції

Село на Сумщині закривають на карантин

У селі Горобівка Сумської області через сплеск захворюваності на Covid-19 запровадять обмеження на в’їзд і виїзд.

Про це у п’ятницю під час брифінгу сказав директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

«За останній тиждень у Горобівці виявлено 13 випадків коронавірусу, з них один у дитини. Ми вважаємо, що джерелом зараження була жінка, у якої 29 травня виявили захворювання на коронавірус. Ця жінка займалася торгівлею, до неї ходило дуже багато осіб, які з нею спілкувалися. Лабораторний центр направив районній комісії з питань ТЕБ і НС свій висновок, що в селі треба вводити карантин, як свого часу селі Козацькому Конотопського району», - розповів Збаражський.

За його словами, вже сьогодні в'їзди та виїзди із села можуть бути закриті, а мешканців Горобівки переведуть на режим самоізоляції.

З огляду на сплеск захворюваності у цьому селі посадовець не виключає можливості посилення карантинних заходів в області.

«Це пов'язано із тим, що за останню добу виявили набагато більше випадків коронавірусу, ніж виявляли раніше. Закликаю мешканців області обачно ставитися до свого здоров'я і здоров'я близьких, дотримуватися карантинних обмежень», - наголосив посадовець.

Протягом останньої доби на Сумщині зафіксовано 11 випадків захворювання на Covid-19, з них 9 – у селі Горобівка Білопільського району.

Загалом в області 188 офіційно підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з них 4 летальні. Одужало 155 осіб.

Коронавірус в Україні

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В Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу.

Джерело: Укрінформ