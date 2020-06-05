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    В Україні виявили новий осередок спалаху Covid-19

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    <span>Село Горобівка Білопільського району закривають на карантин через поширення коронавірусної інфекції</span> - В Україні виявили новий осередок спалаху Covid-19
    Село Горобівка Білопільського району закривають на карантин через поширення коронавірусної інфекції

    Село на Сумщині закривають на карантин

    У селі Горобівка Сумської області через сплеск захворюваності на Covid-19 запровадять обмеження на в’їзд і виїзд.

    Про це у п’ятницю під час брифінгу сказав директор Сумського обласного лабораторного центру Володимир Збаражський.

    «За останній тиждень у Горобівці виявлено 13 випадків коронавірусу, з них один у дитини. Ми вважаємо, що джерелом зараження була жінка, у якої 29 травня виявили захворювання на коронавірус. Ця жінка займалася торгівлею, до неї ходило дуже багато осіб, які з нею спілкувалися. Лабораторний центр направив районній комісії з питань ТЕБ і НС свій висновок, що в селі треба вводити карантин, як свого часу селі Козацькому Конотопського району», - розповів Збаражський.

    За його словами, вже сьогодні в'їзди та виїзди із села можуть бути закриті, а мешканців Горобівки переведуть на режим самоізоляції.

    З огляду на сплеск захворюваності у цьому селі посадовець не виключає можливості посилення карантинних заходів в області.

     «Це пов'язано із тим, що за останню добу виявили набагато більше випадків коронавірусу, ніж виявляли раніше. Закликаю мешканців області обачно ставитися до свого здоров'я і здоров'я близьких, дотримуватися карантинних обмежень», - наголосив посадовець.

    Протягом останньої доби на Сумщині зафіксовано 11 випадків захворювання на Covid-19, з них 9 – у селі Горобівка Білопільського району.

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    Загалом в області 188 офіційно підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з них 4 летальні. Одужало 155 осіб.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      25964
    • Хворіють
      13830
    • Одужали
      11372
    • Померли
      762

    В Україні 5 червня зафіксовано 553 нових випадків коронавірусу, це на 35 випадків менше, ніж учора (588). Усього виявлено 25 964 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 859 у дітей, 4 963 – у медиків. З 553 людей, що захворіли за останню добу, 30 дітей (вчора 38), 75 медпрацівників (вчора 103). Одужали – 330, померли – 15 (вчора 12). За добу госпіталізували 103 особу.

    Джерело: Укрінформ

    Сумщина хвороби село карантин жінка коронавірус
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