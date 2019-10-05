В Україні визначили кращого вчителя року
Global Teacher Prize - це всесвітня премія, її називають «Нобелівською премією для вчителів» і вже втретє вручають в Україні
Переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2019 стала вчителька англійської мови, української мови і літератури Наталія Кідалова
Найкращим вчителем України стала Наталя Кідалова. Вона перемогла серед трьох вчителів з усієї України, які брали участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine.
Церемонія нагородження найкращого вчителя відбулася у Національній опері.
«Я живий приклад, що дива трапляються. Я шалено щаслива, що я вчителька. Якби я не отримувала жодної копійки, я б однаково ходила б на роботу», – сказала переможниця під час вручення.
Окрім звання найкращої вчительки країни, Наталія Кідалова отримає 250 тисяч гривень. Також її ім’ям назвуть астероїд. Крім того переможниця отримає поїздку на освітній форум у Дубай та рік навчання від організаторів - громадської спілки «Освіторія».
Наталія Кідалова — учителька англійської мови, української мови і літератури, Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23, Запорізька область, для якої найбільшим показником успішності учнів є віра її учнів у самих себе.
Пані Наталя — випускниця Програми обміну США SUSI Інститут Американістики «Доступність та справедливість в освіті та суспільстві США»; експертка інституційного аудиту пілотування критеріїв, інструментів та індикаторів якості освіти Державної служби якості освіти; спікерка міжнародних вебінарів; співавторка онлайн-курсу «Розвиток громадянських компетентностей».
Зараз вона поєднує вчителювання із координацією роботи Південного хабу Всеукраїнської програми підтримки освітніх реформ «Демократична школа».
Також під час церемонії оголосили переможців в інших номінаціях премії:
- переможцем за підсумками народного голосування став учитель інформатики вінницької школи №20 Олег Слушний;
- у номінації «Реалізація мрії» перемогла вчителька початкових класів з Хмельницького Леся Шевчук. Завдяки цій перемозі школа хмельницька школа №8 отримає спецтранспорт для доїзду в заклад дітей з ООП, а також перебудову басейну;
- у номінації «Вчитель-інноватор» перемогла Анна Величко. Вона поїде в Сідней на щорічну міжнародну конференцію Education Exchange від Microsoft;
- у номінації «Учитель мистецтва» найкращою стала Маріанна Климчук. Вона поїде в Австрію на мистецький вікенд;
- у номінації на реалізацію енергетичного проекту перемогла Наталія Пашковська.
- у номінації «Вибір серцем» перемогла вчителька української мови та літератури Тетяна Лінійчук, друге місце посіла вчителька математики Олена Гіркевич. У цій номінації переможців обирали серед педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.
Тетяна Лінійчук отримає 70 тисяч гривень, Олена Гіркевич – 50 тисяч гривень; премію вчителю хімії отримав Олександр Лисич. Він та його заклад отримають по 100 тисяч гривень;
Global Teacher Prize - це всесвітня премія, мета якої показати, що вчителі - важливі. Її називають «Нобелівською премією для вчителів» і вже втретє вручають в Україні. У 2018 році це звання виборов Олександр Жук - вчитель інформатики із Запоріжжя. У 2017 році - вчитель фізики з Чернівців Пауль Пшенічка.
Як відомо, сьогодні у світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя.
Джерело: УНІАН