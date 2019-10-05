В Україні визначили кращого вчителя року



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Global Teacher Prize - це всесвітня премія, її називають «Нобелівською премією для вчителів» і вже втретє вручають в Україні Фото: nus.org.ua

Переможницею Global Teacher Prize Ukraine 2019 стала вчителька англійської мови, української мови і літератури Наталія Кідалова

Найкращим вчителем України стала Наталя Кідалова. Вона перемогла серед трьох вчителів з усієї України, які брали участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine.

Церемонія нагородження найкращого вчителя відбулася у Національній опері.

«Я живий приклад, що дива трапляються. Я шалено щаслива, що я вчителька. Якби я не отримувала жодної копійки, я б однаково ходила б на роботу», – сказала переможниця під час вручення.

Окрім звання найкращої вчительки країни, Наталія Кідалова отримає 250 тисяч гривень. Також її ім’ям назвуть астероїд. Крім того переможниця отримає поїздку на освітній форум у Дубай та рік навчання від організаторів - громадської спілки «Освіторія».

Наталія Кідалова — учителька англійської мови, української мови і літератури, Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23, Запорізька область, для якої найбільшим показником успішності учнів є віра її учнів у самих себе.

Пані Наталя — випускниця Програми обміну США SUSI Інститут Американістики «Доступність та справедливість в освіті та суспільстві США»; експертка інституційного аудиту пілотування критеріїв, інструментів та індикаторів якості освіти Державної служби якості освіти; спікерка міжнародних вебінарів; співавторка онлайн-курсу «Розвиток громадянських компетентностей».

Зараз вона поєднує вчителювання із координацією роботи Південного хабу Всеукраїнської програми підтримки освітніх реформ «Демократична школа».

Також під час церемонії оголосили переможців в інших номінаціях премії:

переможцем за підсумками народного голосування став учитель інформатики вінницької школи №20 Олег Слушний;

у номінації «Реалізація мрії» перемогла вчителька початкових класів з Хмельницького Леся Шевчук. Завдяки цій перемозі школа хмельницька школа №8 отримає спецтранспорт для доїзду в заклад дітей з ООП, а також перебудову басейну;

у номінації «Вчитель-інноватор» перемогла Анна Величко. Вона поїде в Сідней на щорічну міжнародну конференцію Education Exchange від Microsoft;

у номінації «Учитель мистецтва» найкращою стала Маріанна Климчук. Вона поїде в Австрію на мистецький вікенд;

у номінації на реалізацію енергетичного проекту перемогла Наталія Пашковська.

у номінації «Вибір серцем» перемогла вчителька української мови та літератури Тетяна Лінійчук, друге місце посіла вчителька математики Олена Гіркевич. У цій номінації переможців обирали серед педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами.

Тетяна Лінійчук отримає 70 тисяч гривень, Олена Гіркевич – 50 тисяч гривень; премію вчителю хімії отримав Олександр Лисич. Він та його заклад отримають по 100 тисяч гривень;

Global Teacher Prize - це всесвітня премія, мета якої показати, що вчителі - важливі. Її називають «Нобелівською премією для вчителів» і вже втретє вручають в Україні. У 2018 році це звання виборов Олександр Жук - вчитель інформатики із Запоріжжя. У 2017 році - вчитель фізики з Чернівців Пауль Пшенічка.

Як відомо, сьогодні у світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя.

Джерело: УНІАН