Одеських педагогів запрошують до участі в конкурсі «Вчитель року-2020»



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Реєстрація учасників всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «Вчитель року-2020» триватиме до 6 жовтня

Стартувала реєстрація учасників конкурсу «Учитель року-2020». Цього року вчителі будуть змагатися в п'яти номінаціях: «Зарубіжна література», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта» і «Хімія».

Реєстрація триватиме до 6 жовтня цього року за посиланням.

Конкурс розпочнеться 1 листопада 2019 року із зонального етапу, переможці якого далі змагатимуться на регіональному рівні.

Традиційно кращі представники всіх областей і міста Києва зустрінуться у фіналі, який проведуть у містах Біла Церква ( «Початкова освіта»), Дніпро («Історія»), Львів («Образотворче мистецтво»), Рівне ( «Зарубіжна література») і Чернівці ( «Хімія»).

Деталі конкурсу - на сторінці Міністерства освіти і науки України «Учитель року - 2020»

У 2018/2019 навчальному році педагогічні працівники Одеси брали участь у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Учитель року - 2019», який проходив у 5-ти номінаціях: «Учитель інклюзивного класу», «Французька мова», «Географія», «Захист вітчизни», «Основи здоров'я». Всього в конкурсі взяли участь 26 педагогів, з них 10 стали переможцями у другому (обласному) турі. Учителька французької мови Одеської спеціалізованої школи № 10 Ірина Романовська стала переможцем конкурсу і зайняла I місце в ІV турі всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2019».