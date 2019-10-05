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    У світі

    Сьогодні відзначається Всесвітній день учителя

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    Сьогодні відзначається Всесвітній день учителя

    Всесвітній день учителя відзначають понад 100 держав світу

    Сьогодні у світі, з ініціативи ООН, відзначається Всесвітній день вчителя.

    Свято відзначається з 1994 року. Саме цього дня, в 1966 році, скликана ЮНЕСКО і Міжнародною організацією праці конференція ухвалила Рекомендацію «Про положення вчителів» – перший міжнародний документ, що окреслював умови праці вчителів, повідомляє Укрінформ.

    Цей день має на меті привернути увагу до становища вчителів у суспільстві, їхньої ролі в розвитку освіти. Тема Всесвітнього дня вчителя в 2019 році: «Молоді вчителі – майбутнє професії».

    Офіційний захід, який відбудеться в понеділок, 7 жовтня, в штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі, організовано спільними зусиллями ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ПРООН, Міжнародною організацією праці та Міжнародною асоціацією освіти. В рамках Дня пройдуть численні заходи по всьому світу.

    На сьогодні Всесвітній день учителя відзначають понад 100 держав світу, хоча деякі країни мають також національний День учителя, зокрема й Україна.

    ООН свята ЮНЕСКО Україна
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