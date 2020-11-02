Гендиректор ВООЗ пішов на самоізоляцію

У Тедроса Адханома Гебрейесусу немає ніяких симптомів захворювання

За словами глави ВООЗ, він почуває себе добре

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус повідомив, що найближчим часом буде дотримуватися режиму самоізоляції.

Про це він написав в Twitter.

«Було встановлено, що я контактував з людиною, тест якої дав позитивний результат на Covid-19», – повідомив Гебрейесус.

За словами глави ВООЗ, він почуває себе добре і не має ніяких симптомів захворювання.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

«У найближчі дні буду на самоізоляції відповідно до протоколів ВООЗ, і буду працювати з дому», –повідомив глава організації.

Як повідомлялось, в Україні за добу 31 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 395440

Хворіють 226693

Одужали 161441

Померли 7306

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 1 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 395440 людей, одужали 161441 осіб, летальних випадків – 7306.