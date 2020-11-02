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    У світі

    Гендиректор ВООЗ пішов на самоізоляцію

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    <p>У Тедроса Адханома Гебрейесусу немає ніяких симптомів захворювання</p> - Гендиректор ВООЗ пішов на самоізоляцію

    У Тедроса Адханома Гебрейесусу немає ніяких симптомів захворювання

    За словами глави ВООЗ, він почуває себе добре

    Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус повідомив, що найближчим часом буде дотримуватися режиму самоізоляції.

    Про це він написав в Twitter.

    «Було встановлено, що я контактував з людиною, тест якої дав позитивний результат на Covid-19», – повідомив Гебрейесус.

    За словами глави ВООЗ, він почуває себе добре і не має ніяких симптомів захворювання.

    «У найближчі дні буду на самоізоляції відповідно до протоколів ВООЗ, і буду працювати з дому», –повідомив глава організації.

    Як повідомлялось, в Україні за добу 31 жовтня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 7959 людей. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      395440
    • Хворіють
      226693
    • Одужали
      161441
    • Померли
      7306

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 1 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 395440 людей, одужали 161441 осіб, летальних випадків – 7306.

    здоров'я ВООЗ коронавірус
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