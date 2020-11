Гендиректор ВООЗ пішов на самоізоляцію

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус повідомив, що найближчим часом буде дотримуватися режиму самоізоляції.

Про це він написав в Twitter.

«Було встановлено, що я контактував з людиною, тест якої дав позитивний результат на Covid-19», – повідомив Гебрейесус.

За словами глави ВООЗ, він почуває себе добре і не має ніяких симптомів захворювання.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home.