В Україні за два місяці знищили 32 авіабомби



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В Україні досі знаходять снаряди часів Другої світової війни

Піротехніки ДСНС розміновують звільнені від окупантів території та досі знаходять бомби часів минулої війни

З початку 2019 року піротехніки ДСНС України вилучили та знищили понад 2,8 тисячі вибухонебезпечних предметів, зокрема 32 авіаційні бомби. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«З початку 2019 року піротехніки ДСНС вже знищили 2 тис. 817 вибухонебезпечних предметів, у тому числі 32 авіаційні бомби», - повідомили рятувальники.

Крім того тривають роботи з гуманітарного розмінування звільнених територій Донецької та Луганської областей.

Зокрема, на Донеччині впродовж 25 лютого піротехнічними розрахунками ДСНС України було перевірено 7,38 га місцевості, де було виявлено та вилучено 48 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, що минулого тижня у Парижі понад 1,5 тисячі людей евакуювали через снаряд часів Другої світової війни. Снаряд перемістили на будмайданчик під окружною дорогою в приміському кварталі Сен-Дені для подальшого розмінування.

У грудні 2018 року в Німеччині через 500-кілограмову бомбу евакуювали тисячу осіб. Зазначається, що американську бомбу з неушкодженим детонатором виявили під час пошукових робіт у районі Полль 18 грудня. У зв'язку із запланованою операцією зі знешкодження було вирішено евакуювати людей у радіусі 300 метрів.

У листопаді 2018 року на Київщині знайшли понад 100 авіабомб часів Другої світової.