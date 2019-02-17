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    У світі

    У Парижі понад 1,5 тисячі людей евакуювали через снаряд часів Другої світової

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    У Парижі понад 1,5 тисячі людей евакуювали через снаряд часів Другої світової

    Снаряд перемістили на будмайданчик під окружною дорогою в приміському кварталі Сен-Дені

    На північному сході Парижа тимчасово евакуювали близько 1,6 тисячі осіб у зв'язку з операцією по знешкодженню бомби часів Другої світової війни.

    Про це повідомила мер Парижа Анна Ідальго.

    «Порт-де-ла-Шапель. Через розмінування бомби часів Другої світової війни з околиць були евакуйовані 1600 осіб. Муніципальні служби допомагають жителя району», — повідомила вона.

    Евакуйованих мешканців розмістили в спортзалах і муніципальних будівлях.

    Снаряд перемістили на будмайданчик під окружною дорогою в приміському кварталі Сен-Дені для подальшого розмінування.

    мер розмінування
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