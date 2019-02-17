У Парижі понад 1,5 тисячі людей евакуювали через снаряд часів Другої світової



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Снаряд перемістили на будмайданчик під окружною дорогою в приміському кварталі Сен-Дені

На північному сході Парижа тимчасово евакуювали близько 1,6 тисячі осіб у зв'язку з операцією по знешкодженню бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомила мер Парижа Анна Ідальго.

«Порт-де-ла-Шапель. Через розмінування бомби часів Другої світової війни з околиць були евакуйовані 1600 осіб. Муніципальні служби допомагають жителя району», — повідомила вона.

Евакуйованих мешканців розмістили в спортзалах і муніципальних будівлях.

Ce matin aux côtés des habitants de la porte de la Chapelle. En raison du déminage d’une bombe de la Seconde Guerre mondiale, 1600 personnes sont évacuées du quartier. Les services municipaux les accompagnent. #Paris18

https://t.co/LOkoI4Xiq2 via @LeParisien_75 — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 17 лютого 2019 р.

Снаряд перемістили на будмайданчик під окружною дорогою в приміському кварталі Сен-Дені для подальшого розмінування.