Boeing представив найдовший пасажирський літак у світі



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Презентація відбулася в закритому режимі на підприємстві компанії в місті Еверетт, штат Вашингтон

Американська корпорація Boeing провела презентацію найдовшого пасажирського літака в світі — далекомагістрального лайнера Boeing 777-9X.

Презентація відбулася 13 березня в закритому режимі на підприємстві компанії в місті Еверетт, штат Вашингтон.

Розробка Boeing 777-9X почалася в 2010 році, літак обладнаний новітніми двигунами GE9X, найбільшими у світі авіаційними силовими установками, а також композитним крилом.

У залежності від версії літака його довжина складатиме 69,8 або 76,7 метра, розмах крила — 71,8 метра. Завдяки крилу, що складається, Boeing 777-9X вміщатиметься в стандартному ангарі. Цей літак стане першим у світі пасажирським лайнером, який має таке крило.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah — Sam Chui (@SamChuiPhotos) 13 березня 2019 р.

Максимальна злітна вага літака — 351,5 тонни. 777-9X зможе виконувати рейси на відстань до 16,1 тисячі кілометрів. У залежності від версії літак перевозитиме від 349 до 414 пасажирів.

Boeing планував провести публічну демонстрацію літака 11 березня, проте змінив свої плани через катастрофу літака 737 MAX в Ефіопії.