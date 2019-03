Boeing представив найдовший пасажирський літак у світі

Презентація відбулася в закритому режимі на підприємстві компанії в місті Еверетт, штат Вашингтон

Американська корпорація Boeing провела презентацію найдовшого пасажирського літака в світі — далекомагістрального лайнера Boeing 777-9X.

Презентація відбулася 13 березня в закритому режимі на підприємстві компанії в місті Еверетт, штат Вашингтон.

Розробка Boeing 777-9X почалася в 2010 році, літак обладнаний новітніми двигунами GE9X, найбільшими у світі авіаційними силовими установками, а також композитним крилом.

У залежності від версії літака його довжина складатиме 69,8 або 76,7 метра, розмах крила — 71,8 метра. Завдяки крилу, що складається, Boeing 777-9X вміщатиметься в стандартному ангарі. Цей літак стане першим у світі пасажирським лайнером, який має таке крило.

Boeing unveiled the new 777X to the employee today without media debut. Here are few photos of her from Boeing employees. Credit: Boeing Employee#777x #Boeing777X pic.twitter.com/z4L8Jkzrah