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    Технології

    Boeing представив найдовший пасажирський літак у світі

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    Boeing представив найдовший пасажирський літак у світі

    Презентація відбулася в закритому режимі на підприємстві компанії в місті Еверетт, штат Вашингтон

    Американська корпорація Boeing провела презентацію найдовшого пасажирського літака в світі — далекомагістрального лайнера Boeing 777-9X.

    Презентація відбулася 13 березня в закритому режимі на підприємстві компанії в місті Еверетт, штат Вашингтон.

    Розробка Boeing 777-9X почалася в 2010 році, літак обладнаний новітніми двигунами GE9X, найбільшими у світі авіаційними силовими установками, а також композитним крилом.

    У залежності від версії літака його довжина складатиме 69,8 або 76,7 метра, розмах крила — 71,8 метра. Завдяки крилу, що складається, Boeing 777-9X вміщатиметься в стандартному ангарі. Цей літак стане першим у світі пасажирським лайнером, який має таке крило.

    Максимальна злітна вага літака — 351,5 тонни. 777-9X зможе виконувати рейси на відстань до 16,1 тисячі кілометрів. У залежності від версії літак перевозитиме від 349 до 414 пасажирів.

    Boeing планував провести публічну демонстрацію літака 11 березня, проте змінив свої плани через катастрофу літака 737 MAX в Ефіопії.

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