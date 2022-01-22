В Україні зростає захворюваність на Covid-19: понад 22 тис. випадків за добу

За минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 2 608 осіб

Найбільше нових випадків у Львівській, Івано-Франківській областях

В Україні за минулу добу заразились коронавірусом 22 473 людини, а померли – 136. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

За добу 21 січня 2022 року в Україні зафіксовано 22 473 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 2838, медпрацівників – 535).

В Україні госпіталізували 2 608 осіб; летальних випадків – 136; одужали – 4 610 осіб. Протестували методом ПЛР - 65 319 осіб, методом ІФА – 6958, експрес-тестами -– 42 371.

Найбільше нових випадків у Львівській (3293), Івано-Франківській (2284) областях.

За весь час пандемії в Україні: захворіли – 3 842 011 осіб; одужали – 3 580 878 осіб; летальних випадків – 99 129.

Нагадаємо, наступного тижня Івано-Франківська область переходить до «червоної» зони карантину через погіршення ситуації із коронавірусом.

До речі, в інтерв’ю «Главкому» директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк повідомив, що наразі пацієнти, що звертаються по медичну допомогу через коронавірусну хворобу, загалом переносять її значно легше, ніж це було тоді, коли циркулював інший штам.

Міністерство охорони здоров'я України назвало симптоми нового штаму коронавірусу «Омікрон». Найчастіші з них – нежить та головний біль.

Згідно з висновками Всесвітньої організації охорони здоров'я, новий штам Covid-19 є особливо небезпечним для невакцинованих людей.